Четыре продукта, которые часто едят на завтрак, повышают риск развития рака

Завтрак – это тот прием пищи, на который всегда отводится меньше всего времени. Родители спешат на работу, дети спешат в школу, и мало кто задумывается о том, чтобы приготовить полноценный завтрак и неспеша его съесть. Вместо него в ход часто идут не самые полезные продукты.
Последнее исследование показало, что некоторые из продуктов, которые мы часто едим на завтрак или используем в качестве перекуса, могут не просто оказать краткосрочное негативное влияние на организм, но и привести к развитию онкологического заболевания.
Какие продукты на завтрак есть опасно
Исследователи из Бристольского университета и Международного агентства по исследованию рака (IARC) обнаружили поразительную связь между ультраобработанными пищевыми продуктами и повышенным риском развития некоторых видов рака.
Несмотря на то, что вред ультраобработанных продуктов для здоровья давно известен, они часто стоят недорого, а приготовить их быстрее и проще, чем более здоровую пищу.
Ранее уже проводились аналогичные исследования, которые также показали связь между употреблением ультраобработанных продуктов и рисками для здоровья. Обычно на первом месте стоит ожирение, которое часто связывают с повышенным риском развития рака. Но новое исследование утверждает, что дело не только в лишнем весе.
Что показало исследование
Изучив данные о питании и образе жизни 450 111 взрослых в ходе исследования, продолжавшегося около 14 лет, ученые обнаружили, что увеличение доли ультраобработанных продуктов в рационе всего на 10% больше может повысить риск развития рака головы и шеи на 23%, а рака пищевода — на 24%, сообщает Coventry Live.
Фернанда Моралес-Бернштейн, аспирантка Бристольского университета, которая руководила исследованием, сказала:
В нескольких исследованиях ультраобработанные продукты были связаны с избыточным весом и увеличением жировых отложений. Это имеет смысл, поскольку они, как правило, вкусны, удобны в приготовлении и дешевы, что способствует их частому употреблению в больших количествах и значительному превышению оптимальной суточной калорийности блюд.
Однако интересно, что в нашем исследовании связь между употреблением таких продуктов и раком верхних отделов пищеварительного тракта, похоже, объясняется не индексом массы тела и соотношением талии и бедер, как и связь с более высокими рисками развития рака полости рта и горла. Самое опасное – это не высокая калорийность, а наличие добавок, таких как эмульгаторы и искусственные подсластители, а также прочие ненатуральные вещества.
Исследователи также выявили связь между более высоким потреблением ультраобработанных продуктов и повышенным риском внезапной смерти.