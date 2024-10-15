Две порции фасоли в день позволяют избежать гипертонии, ожирения, рака и диабета

Новое исследование показало, что бобовые, в том числе фасоль, могут существенно повлиять на здоровье в сторону его улучшения. Всего две порции бобовых в день помогают похудеть и снизить артериальное давление. Исследователи обещают тем, кто будет придерживаться диеты, основанной на бобовых, быстрое уменьшение окружности талии и снижение индекса массы тела.
К бобовым относится не только фасоль (которой существует много сортов), но и горох, чечевица, нут, соя, маш и т.п. Их можно чередовать, чтобы разнообразить рацион, не нарушая диету.
В исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Journal, были проанализированы данные Национального исследования здоровья и питания в США с 2001 по 2018 год.
Целью было сравнить качество рациона и потребление питательных веществ взрослых респондентов, которые употребляют бобовые, и тех, кто не включает их в свой рацион. Во внимание принималась как сухая, так и консервированная фасоль.
Что показало исследование
Пять групп участников были разделены на категории по общему количеству потребляемых ими бобовых: у группы 1 был самый высокий уровень, а группа 5 не включала бобовые в свой рацион вообще. Остальные группы были промежуточными по количеству фасоли в рационе. Группа 1 сообщила об увеличенном потреблении овощей, а группа 4 имела самое большое количество сладостей и закусок в своем рационе.
Самыми популярными у участников исследования были фасоль пинто, нут, черная фасоль и красная фасоль, наименее популярной – соя.
Было установлено, что люди, которые регулярно едят бобовые, получают больше пищевых волокон, калия и кальция, а также близкое к оптимальному количество холина, альфа-линоленовой кислоты, фолиевой кислоты, железа, магния и витамина E.
Потребление бобов немного увеличило потребление натрия, что связано с высоким кровяным давлением. Однако повышенное потребление калия, который также содержится в бобовых, не только уравновесило ситуацию, но и склонило чашу весов в пользу снижения артериального давления. Исследование также показало, что можно снизить потребление натрия, просто сливая жидкость, в которой варился или был законсервирован продукт, и промывая фасоль перед ее употреблением.
Взрослые в первой и второй группах имели значительно более низкие значения индекса массы тела (ИМТ), окружности талии и лишнего веса. Подобная диета также связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.
Другие полезные свойства фасоли
Предыдущие исследования выявили связь между потреблением фасоли и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее полезной в этом отношении была признана фасоль пинто и красная фасоль.
Также исследователи отметили, что те, кто ест достаточно бобовых, в целом выстраивают более здоровый рацион, что значительно снижает риск возникновения проблем со здоровьем. Любители гороха и фасоли употребляют больше растительных белков, морепродуктов, бобов, зелени и овощей, чем их сверстники, которые избегают бобовых в рационе.