6 самых частых осенних заболеваний, их симптомы, лечение и профилактика

Осеннее похолодание готовит испытание иммунной системы на прочность. Обостряются многие хронические заболевания, часто возникают новые. Можно условно поделить их на группы по частоте возникновения в осенний период.
Мойка78 выделила шесть групп самых частых осенних заболеваний. Чтобы защитится от них, нужно добавить в рацион больше овощей, фруктов, пропить витамины по назначению врача, а также не переохлаждаться, избегать стресса и высыпаться. Наличие хронических заболеваний – повод заранее обратиться к врачу, который назначит профилактическое лечение.
Роспотребнадзор для профилактики осенних заболеваний также рекомендует:
- плотно завтракать (помогает сохранять тепло),
- защищать горло и шею,
- носить непромокаемую обувь,
- мыть руки с мылом,
- избегать скопления людей,
- дарить себе новые впечатления и положительные эмоции.
Осенняя аллергия
Осенью продолжают цвести сорные травы, амброзия, а с началом дождей в опавшей листве и мокрой траве размножаются плесневелые грибы, которые выбрасывают споры в воздух. Реакция на аллергены усиливается и на фоне снижения иммунитета.
Симптомы осенней аллергии – кожный зуд, чихание, насморк, слезоточивость, аллергические дерматиты. Врач назначит антигистаминные препараты и симптоматическое лечение.
Болезни, вызываемые сезонными респираторными вирусами
Грипп, простуда, которую вызывают аденовирусы и риновирусы, коронавирус.
Симптомы у них схожи: высокая температура тела, кашель, озноб, головная боль, боль в горле, ломота в теле, резь в глазах. Коронавирус отличается более богатым набором симптомов, к которым могут добавляться диарея, рвота и тошнота.
Сниженный иммунитет или недолеченные ОРВИ могут давать осложнения — инфекции верхних дыхательных путей (ангина, тонзиллофарингит, острый отит, бактериальный риносинусит) и нижних дыхательных путей (бронхит, пневмония).
Заболевания мочеполовой системы
Цистит и пиелонефрит – частые спутники осени, особенно для женщин, у которых желание быть красивыми в юбке, несмотря на холод, усугубляется особенностями строения мочеполовой системы.
Симптомы — частое и/или болезненное мочеиспускание, боль в области поясницы и нижней части живота, повышение температуры тела, общее недомогание. Профилактика — обильное питье, которое вымывает бактерии из мочевого пузыря, теплая одежда по погоде, ноги в тепле и сухости. Лечение – антибактериальное по назначению врача.
Болезни суставов и костей
Ломота в костях и суставах особенно докучает осенью людям пожилого возраста. Обостряются артриты, артрозы, усугубляется остеопороз, болят суставы и кости, которые с возрастом становятся более пористыми.
Симптомы – боль в покое и при движении, ощущение скованности суставов. В качестве лечения могут быть назначены мази, крема, компрессы, противовоспалительные и обезболивающие препараты.
Патологии нервной системы и психики
Психические расстройства осенью обостряются. И даже у здоровых людей нехватка солнечного света и тепла провоцирует падение уровня серотонина — одного из гормонов радости. Это может привести к развитию депрессивных состояний.
Симптомы – перепады настроения, вялость, апатия, падение работоспособности. Врачи рекомендуют вставать с первыми лучами солнца и больше времени проводить на улице, а также есть бананы, финики, сливы, инжир, помидоры, черный шоколад, которые содержат аминокислоту триптофан – предшественник серотонина.
Проблемы с ЖКТ
Могут вызываться как кишечными вирусами, так и респираторными, при которых тошнота, рвота и жидкий стул являются сопутствующими симптомами. Проблемы с ЖКТ также могут вызывать чрезмерное употребления мяса, клетчатки, мучных продуктов.
Симптомы – тяжесть в животе, боль, тошнота, рвота, запор или понос, метеоризм. Лечится расстройство ЖКТ соблюдением диеты и приемом препаратов, восстанавливающих микрофлору. улучшающих пищеварение и устраняющих вредоносных агентов в кишечнике.