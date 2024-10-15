6 самых частых осенних заболеваний, их симптомы, лечение и профилактика

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Осеннее похолодание готовит испытание иммунной системы на прочность. Обостряются многие хронические заболевания, часто возникают новые. Можно условно поделить их на группы по частоте возникновения в осенний период.

Мойка78 выделила шесть групп самых частых осенних заболеваний. Чтобы защитится от них, нужно добавить в рацион больше овощей, фруктов, пропить витамины по назначению врача, а также не переохлаждаться, избегать стресса и высыпаться. Наличие хронических заболеваний – повод заранее обратиться к врачу, который назначит профилактическое лечение.

Роспотребнадзор для профилактики осенних заболеваний также рекомендует:

  • плотно завтракать (помогает сохранять тепло),
  • защищать горло и шею,
  • носить непромокаемую обувь,
  • мыть руки с мылом,
  • избегать скопления людей,
  • дарить себе новые впечатления и положительные эмоции.

Осенняя аллергия

Осенью продолжают цвести сорные травы, амброзия, а с началом дождей в опавшей листве и мокрой траве размножаются плесневелые грибы, которые выбрасывают споры в воздух. Реакция на аллергены усиливается и на фоне снижения иммунитета.

Симптомы осенней аллергии – кожный зуд, чихание, насморк, слезоточивость, аллергические дерматиты. Врач назначит антигистаминные препараты и симптоматическое лечение.

Болезни, вызываемые сезонными респираторными вирусами

Грипп, простуда, которую вызывают аденовирусы и риновирусы, коронавирус.

Симптомы у них схожи: высокая температура тела, кашель, озноб, головная боль, боль в горле, ломота в теле, резь в глазах. Коронавирус отличается более богатым набором симптомов, к которым могут добавляться диарея, рвота и тошнота.

Сниженный иммунитет или недолеченные ОРВИ могут давать осложнения — инфекции верхних дыхательных путей (ангина, тонзиллофарингит, острый отит, бактериальный риносинусит) и нижних дыхательных путей (бронхит, пневмония).

Заболевания мочеполовой системы

Цистит и пиелонефрит – частые спутники осени, особенно для женщин, у которых желание быть красивыми в юбке, несмотря на холод, усугубляется особенностями строения мочеполовой системы.

Симптомы — частое и/или болезненное мочеиспускание, боль в области поясницы и нижней части живота, повышение температуры тела, общее недомогание. Профилактика — обильное питье, которое вымывает бактерии из мочевого пузыря, теплая одежда по погоде, ноги в тепле и сухости. Лечение – антибактериальное по назначению врача.

Болезни суставов и костей

Пожилые люди могут страдать от боли в суставах осенью. Фото: pxhere

Ломота в костях и суставах особенно докучает осенью людям пожилого возраста. Обостряются артриты, артрозы, усугубляется остеопороз, болят суставы и кости, которые с возрастом становятся более пористыми.

Симптомы – боль в покое и при движении, ощущение скованности суставов. В качестве лечения могут быть назначены мази, крема, компрессы, противовоспалительные и обезболивающие препараты.

Патологии нервной системы и психики

Психические расстройства осенью обостряются. И даже у здоровых людей нехватка солнечного света и тепла провоцирует падение уровня серотонина — одного из гормонов радости. Это может привести к развитию депрессивных состояний.

Симптомы – перепады настроения, вялость, апатия, падение работоспособности. Врачи рекомендуют вставать с первыми лучами солнца и больше времени проводить на улице, а также есть бананы, финики, сливы, инжир, помидоры, черный шоколад, которые содержат аминокислоту триптофан – предшественник серотонина.

Проблемы с ЖКТ

Могут вызываться как кишечными вирусами, так и респираторными, при которых тошнота, рвота и жидкий стул являются сопутствующими симптомами. Проблемы с ЖКТ также могут вызывать чрезмерное употребления мяса, клетчатки, мучных продуктов.

Симптомы – тяжесть в животе, боль, тошнота, рвота, запор или понос, метеоризм. Лечится расстройство ЖКТ соблюдением диеты и приемом препаратов, восстанавливающих микрофлору. улучшающих пищеварение и устраняющих вредоносных агентов в кишечнике.

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