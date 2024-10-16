На смену «Флирту» пришел XEC, у него четкий порядок симптомов

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Новый штамм коронавируса XEC, который осенью 204 года стремительно распространяется по миру и уже есть в России, имеет одну интересную особенность. Как пишут западные исследователи, его симптомы проявляются в строго определенном порядке.

Коронавирус XEC сменил подштамм омикрона FLiRT, взяв от него некоторые черты.

Данные, опубликованные в телеграм-канале Роспотребнадзора 15 октября, говорят о том, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю снизилась на 11,4%. Также наблюдается снижение числа заболевших гриппом и ОРВИ — на 4,7%.

Тем не менее, за указанный период коронавирусом заболело свыше 29 тыс. человек.

Новый штамм XEC вызывает интерес врачей и пациентов. Он уже успел распространиться в Германии, Словении, Бельгии, Нидерландах, Тайвани, Франции, Израиле, Италии, Швеции, Ирландии, Великобритании, Канаде, Испании, Дании, странах Северной Америки и Азии. В России первые случаи отмечены в Ростовской области и Уфе.

Особенности коронавируса XEC

Симптомы Covid XEC могут проявляться в определенном порядке, предупреждают врачи. Как пишет издание SurreyLive, исследователи из Университета Южной Калифорнии выявили точный порядок возникновения симптомов этого штамма коронавируса.

Фото: страница журнала getsurrey.co.uk

По словам врачей, осведомленность о них поможет отличить коронавирус от других осенних респираторных заболеваний.

Порядок возникновения симптомов нового коронавируса-2024 XEC следующий:

  • Высокая температура
  • Кашель
  • Больное горло
  • Мышечная боль или головная боль
  • Тошнота или рвота
  • Диарея

Эксперты призвали людей, у которых симптомы вирусной инфекции проявляются в таком порядке, сдать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию.

В беседе с изданием SurreyLive доктор Роберт Глаттер объяснил, чем грипп будет отличаться от коронавируса:

У пациентов с сезонным гриппом чаще возникает сперва кашель, и только потом поднимается высокая температура.

Джозеф Ларсен, ведущий автор исследования и докторант USC Dornsife, добавил:

Знание того, что каждое заболевание прогрессирует по-разному, поможет врачам раньше определить, что это, ковид или другое заболевание, и назначить правильное лечение.

В остальном новый штамм XEC Covid очень похож на предыдущие варианты коронавируса, поскольку он представляет собой комбинацию подвариантов омикрона.

Моника Ганди, доктор медицинских наук, магистр, профессор медицины Калифорнийского университета, отметила:

Симптомы схожи. Но стоит помнить, что у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей или людей, не имеющих иммунитета к вирусу, к списку симптомов могут добавиться дополнительные. У них могут развиться более серьезные проблемы со стороны нижних дыхательных путей, которые могут привнести к пневмонии.

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