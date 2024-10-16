На смену «Флирту» пришел XEC, у него четкий порядок симптомов

Новый штамм коронавируса XEC, который осенью 204 года стремительно распространяется по миру и уже есть в России, имеет одну интересную особенность. Как пишут западные исследователи, его симптомы проявляются в строго определенном порядке.
Коронавирус XEC сменил подштамм омикрона FLiRT, взяв от него некоторые черты.
Данные, опубликованные в телеграм-канале Роспотребнадзора 15 октября, говорят о том, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю снизилась на 11,4%. Также наблюдается снижение числа заболевших гриппом и ОРВИ — на 4,7%.
Тем не менее, за указанный период коронавирусом заболело свыше 29 тыс. человек.
Особенности коронавируса XEC
Симптомы Covid XEC могут проявляться в определенном порядке, предупреждают врачи. Как пишет издание SurreyLive, исследователи из Университета Южной Калифорнии выявили точный порядок возникновения симптомов этого штамма коронавируса.
По словам врачей, осведомленность о них поможет отличить коронавирус от других осенних респираторных заболеваний.
Порядок возникновения симптомов нового коронавируса-2024 XEC следующий:
- Высокая температура
- Кашель
- Больное горло
- Мышечная боль или головная боль
- Тошнота или рвота
- Диарея
Эксперты призвали людей, у которых симптомы вирусной инфекции проявляются в таком порядке, сдать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию.
В беседе с изданием SurreyLive доктор Роберт Глаттер объяснил, чем грипп будет отличаться от коронавируса:
У пациентов с сезонным гриппом чаще возникает сперва кашель, и только потом поднимается высокая температура.
Джозеф Ларсен, ведущий автор исследования и докторант USC Dornsife, добавил:
Знание того, что каждое заболевание прогрессирует по-разному, поможет врачам раньше определить, что это, ковид или другое заболевание, и назначить правильное лечение.
В остальном новый штамм XEC Covid очень похож на предыдущие варианты коронавируса, поскольку он представляет собой комбинацию подвариантов омикрона.
Моника Ганди, доктор медицинских наук, магистр, профессор медицины Калифорнийского университета, отметила:
Симптомы схожи. Но стоит помнить, что у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей или людей, не имеющих иммунитета к вирусу, к списку симптомов могут добавиться дополнительные. У них могут развиться более серьезные проблемы со стороны нижних дыхательных путей, которые могут привнести к пневмонии.