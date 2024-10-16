5 осенних суперпродуктов, которые поднимут иммунитет перед морозами

Для того, чтобы защитить организм от вирусов и поднять иммунитет, важно давать ему все необходимое для стабильной работы. Это поможет избежать самых частых осенних болезней.
Некоторые продукты, в том числе те, которые появляются на прилавках рынков осенью, относятся к суперпродуктам, употребление которых благоприятно сказывается на здоровье и самочувствии.
Доктор Дональд Грант, врач общей практики и старший клинический консультант The Independent Pharmacy, сказал:
Важно обеспечить организм питательными веществами, необходимыми для защиты от вирусов. Стоит изменить рацион питания, когда на улице становится холодно, пасмурно и сыро. Это позволить повысить иммунитет и защитить сердечно-сосудистую систему. Когда возрастает риск заболевания простудой и заражения респираторными вирусами, что характерно для холодных месяцев года, важно отдавать предпочтение продуктам, которые могут поддержать иммунную систему.
Интервью со специалистом опубликовано в журнале SurreyLive.
Какие суперпродукты нужно включить в осеннее меню
По словам врача, на первом месте в числе осенних суперпродуктов стоят корнеплоды.
Корнеплоды — отличный источник клетчатки, необходимой для пищеварения, регулирования стула и снижения вероятности инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Корнеплоды также богаты витаминами А и С, обеспечивающими столь необходимую поддержку иммунной системы в холодное время года.
Дональд Грант порекомендовал включить в рацион такие корнеплоды, как морковь, картофель, пастернак и свекла, а также репа и сельдерей. Это поможет сохранить хорошее самочувствие и избежать дефицита незаменимых для организма веществ.
На втором месте среди осенних суперпродуктов – цитрусовые.
Хотя цитрусовые мы употребляем круглый год, осенью и зимой они приносят такую большую пользу для здоровья, которую просто невозможно не заметить. Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, богаты витамином С, важным питательным веществом для иммунной поддержки и производства коллагена. Витамин С оказывает множество положительных эффектов на организм и может помочь снизить кровяное давление и риск сердечных заболеваний. Поэтому включение цитрусовых в осенний и зимний рацион просто необходимо!
На третье место врач поставил цельнозерновые продукты.
По моему мнению, цельнозерновые продукты должны быть основной частью рациона человека круглый год, в них содержится множество необходимых питательных веществ. Пшеница, рис и киноа – то, что должно быть в вашей осенней диете.
К списку цельнозерновых продуктов можно также добавить гречку, пшено, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки, коричневый и бурый рис.
Питательные вещества, такие как углеводы, клетчатка, железо и магний, можно найти в цельнозерновых продуктах, что делает их обязательным выбором в холодное время года для дополнительной поддержки здоровья.
На четвертом месте в списке обязательных осенних суперпродуктов – молоко, сыр, сливочное масло и прочие молочные продукты.
Чтобы получить кальций и белок в осенний и зимний периоды, лучше всего использовать молочные продукты. Кальций жизненно важен для поддержания здоровья костей, а белок необходим для восстановления и роста мышц: от молока до сливочного масла, молочные продукты могут быть идеальным источником этих питательных веществ.
Кроме того, как отметил врач, некоторые молочные продукты, такие как молоко, обогащены витамином D, что обеспечивает дополнительное поступление этого вещества. Поскольку витамин D обычно вырабатывается под воздействием солнечного света, обогащенные им молочные продукты чрезвычайно полезны, когда солнца становится мало.
На пятое место в списке самых полезных для иммунитета продуктов осенью доктор поставил мясо.
В хорошо сбалансированном осеннем и зимнем рационе мясо и птица являются важными компонентами, которые обладают целым рядом преимуществ с точки зрения своей питательности. Они являются источниками белка и могут обеспечить организм энергией в необходимом количестве в течение дня. Кроме того, в мясе и птице присутствуют такие ключевые минералы, как цинк и железо.
В целом, врач призвал поддерживать сбалансированную диету, которая будет включать различные группы продуктов. Это даст гарантию, что человек получает необходимое количество витаминов и минералов.
Поскольку в холодную погоду возрастает риск возникновения определенных заболеваний, важно уделять первоочередное внимание обеспечению организма всеми питательными веществами, необходимыми для защиты от вирусов, бактерий и вредных для организма условий жизни,
— отметил доктор Дональд Грант.