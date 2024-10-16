Запаситесь майонезом и авокадо. Зимой они — лучшие маски для волос и лица

Помочь коже сиять и светиться здоровьем даже осенью помогут недорогие продукты, которые есть практически в каждом холодильнике или кухонном шкафу. Поскольку времена года меняются, косметические процедуры также необходимо менять, чтобы выглядеть великолепно и осенью, и зимой, несмотря на неблагоприятные погодные факторы.
Софи Вонгхамсао, специалист по красоте и здоровью, назвала несколько хитростей, которые помогут коже и волосам придать сияние и защитить их от холода, не потратив на это много денег. Простые ингредиенты можно найти на своей кухне, пишет getsurrey.co.uk.
Майонез для питания волос
Маски, спреи и гели для волос с наступлением осени становятся неотъемлемыми атрибутами для ухода, поскольку перепады температур могут негативно сказаться на волосах любого типа. Майонез может стать заменой дорогим профессиональным средства и сделать уход за волосами более доступным.
Лучше всего майонез подходит для ухода за вьющимися волосами, делая их более мягкими и послушными.
Одновременно он помогает бороться с перхотью и помогает сохранить цвет окрашенных волос.
Комментарий эксперта:
Авокадо для сияющей кожи
Домашние маски для лица из авокадо уже давно стали бюджетной альтернативой роскошным процедурам для лица в спа-салонах или дорогим магазинным маскам. Эксперты объяснили, что авокадо может быть очень полезно для кожи благодаря клетчатке и витаминам, которые в нем содержатся.
Особенно полезны маски из авокадо для чувствительной и сухой кожи в холодные месяцы.
Комментарий эксперта:
Зеленый чай от мешков под глазами
Холодная погода и нехватка солнечного света могут привести к появлению мешков под глазами. Антиоксиданты, которые содержатся в зеленом чае, успокаивают и питают кожу, снимая отеки.
Комментарий эксперта:
Кофе и корица для гладкой кожи тела
Смесь кофе и корицы в качестве отшелушивающего средства удаляет омертвевшие клетки кожи, а кофеин увеличивает кровоток и придает коже сияние.
Средство полезно для тела, а также для склонной к воспалению и появлению прыщей кожи.
Комментарий эксперта:
Людям с чувствительной кожей можно заменить корицу коричневым сахаром, чтобы избежать покраснения, и использовать такой скраб не чаще 1 раза в неделю. Сразу после применения скраба кожу нужно промыть горячей водой, а затем холодной водой, чтобы закрыть поры.
Важное дополнение
Эксперт напомнила:
Важно понимать, что кожа и волосы у всех разные. Прежде чем пробовать какое-либо новое средство, даже если оно состоит из натуральных домашних ингредиентов, стоит проверить его действие на сгибе локтя, чтобы понять, нет ли аллергической реакции. Также мы рекомендуем проконсультироваться с косметологом, чтобы убедиться, что домашнее средство безопасно и подходит для вас.