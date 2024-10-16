Запаситесь майонезом и авокадо. Зимой они — лучшие маски для волос и лица

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Помочь коже сиять и светиться здоровьем даже осенью помогут недорогие продукты, которые есть практически в каждом холодильнике или кухонном шкафу. Поскольку времена года меняются, косметические процедуры также необходимо менять, чтобы выглядеть великолепно и осенью, и зимой, несмотря на неблагоприятные погодные факторы.

Софи Вонгхамсао, специалист по красоте и здоровью, назвала несколько хитростей, которые помогут коже и волосам придать сияние и защитить их от холода, не потратив на это много денег. Простые ингредиенты можно найти на своей кухне, пишет getsurrey.co.uk.

Фото: страница сайта getsurrey.co.uk

Майонез для питания волос

Маски, спреи и гели для волос с наступлением осени становятся неотъемлемыми атрибутами для ухода, поскольку перепады температур могут негативно сказаться на волосах любого типа. Майонез может стать заменой дорогим профессиональным средства и сделать уход за волосами более доступным.

Лучше всего майонез подходит для ухода за вьющимися волосами, делая их более мягкими и послушными.

Одновременно он помогает бороться с перхотью и помогает сохранить цвет окрашенных волос.

Комментарий эксперта:

Нанесите средство на влажные волосы, начиная с верхней части кожи головы и разглаживая до самых кончиков. Для достижения наилучшего результата смойте через 20 минут».

Авокадо для сияющей кожи

Авокадо. Фото: pxhere

Домашние маски для лица из авокадо уже давно стали бюджетной альтернативой роскошным процедурам для лица в спа-салонах или дорогим магазинным маскам. Эксперты объяснили, что авокадо может быть очень полезно для кожи благодаря клетчатке и витаминам, которые в нем содержатся.

Особенно полезны маски из авокадо для чувствительной и сухой кожи в холодные месяцы.

Комментарий эксперта:

Авокадо очистить от шкурки, мякоть размять вилкой, нанести на кожу на 15-20 минут. Если добавить в такую маску мякоть абрикосов, то они обогатят ее витаминами А и С, которые помогут подтянуть кожу и сбалансировать ее тон.

Зеленый чай от мешков под глазами

Из заваренных пакетиков получится и чай, и средство для кожи. Фото: Pxhere

Холодная погода и нехватка солнечного света могут привести к появлению мешков под глазами. Антиоксиданты, которые содержатся в зеленом чае, успокаивают и питают кожу, снимая отеки.

Комментарий эксперта:

Несколько пакетов зеленого чая залейте горячей водой, дайте им остыть, а затем положите на область вокруг глаз.

Кофе и корица для гладкой кожи тела

Смесь кофе и корицы в качестве отшелушивающего средства удаляет омертвевшие клетки кожи, а кофеин увеличивает кровоток и придает коже сияние.

Средство полезно для тела, а также для склонной к воспалению и появлению прыщей кожи.

Комментарий эксперта:

Чтобы сделать скраб для тела, смешайте немного кофе и корицы и используйте смесь в качестве отшелушивающего средства.

Людям с чувствительной кожей можно заменить корицу коричневым сахаром, чтобы избежать покраснения, и использовать такой скраб не чаще 1 раза в неделю. Сразу после применения скраба кожу нужно промыть горячей водой, а затем холодной водой, чтобы закрыть поры.

Важное дополнение

Эксперт напомнила:

Важно понимать, что кожа и волосы у всех разные. Прежде чем пробовать какое-либо новое средство, даже если оно состоит из натуральных домашних ингредиентов, стоит проверить его действие на сгибе локтя, чтобы понять, нет ли аллергической реакции. Также мы рекомендуем проконсультироваться с косметологом, чтобы убедиться, что домашнее средство безопасно и подходит для вас.

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