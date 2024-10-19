Почему все большему числу людей хочется экстрима в спорте

Клинический психолог и нейропсихолог, а также замдиректора Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Екатерина Орлова рассказала о причинах популярности опасных видов спорта.
По словам нейропсихолога, экстремальные виды спорта дарят незабываемые эмоции и делают отпуск ярким и запоминающимся. Орлова подчеркнула, что преодоление трудностей помогает людям почувствовать уверенность в себе.
«Многие экстремальные виды спорта требуют полной концентрации и внимательности — это позволяет человеку сосредоточиться на настоящем моменте. В такие моменты уходит повседневная рутина, и эмоции становятся чистыми и яркими. Это помогает ощутить новый вкус жизни, который часто теряется в серых буднях»,
— отметила Орлова.
Нейропсихолог отмечает, что есть риск зависимости от экстремального отдыха, что может привести к травмам и негативным последствиям для психического состояния. Стремление постоянно испытывать адреналин может отдалить человека от семьи и друзей и вызвать тревогу.
«Однако одержимость экстремальными видами отдыха может быть связана не только с физическим компонентом здоровья человека, но и с негативными последствиями для психологического благополучия, такими как тревога, депрессия или проблемы с контролем импульсов»,
— заявила Орлова.
Важно осознавать, когда увлечение становится проблемой, и находить баланс между риском и безопасностью. По словам Орловой, разнообразие интересов и общение с психологом могут стать эффективными средствами борьбы с зависимостью и повышения уверенности в себе.