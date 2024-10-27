Как выходные на диване без прогулок и отдыха на природе губят здоровье

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Сидите на диване? Сидите уже два дня? Просидели всю субботу и воскресенье? А полежать пару часов не забыли? Знайте, если проводить выходные в такой позе неделями, месяцами, годами и десятилетиями, то могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие как повышенное давление, заболевания сосудов, ожирение и болезни сердца.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 31% людей старше 15 лет не соблюдают рекомендованные нормы физической активности. Большинство офисных сотрудников проводят много времени за рабочими столами, сидя, и предпочитают передвигаться на транспорте.

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К чему может привести постоянное лежание на диване

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу предупреждает, что малоподвижный образ жизни повышает риск гипертонии и способствует набору веса из-за недостатка калорий.

Постоянных отдых на диване ослабляет мышцы, снижает выносливость и замедляет обмен веществ, затрудняя переработку жиров и углеводов. Кроме того, это может вызывать тревогу и депрессию.

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Кроме того, недостаток физической активности и пеших прогулок может повысить риск развития онкологических заболеваний кишечника, матки и молочной железы, а также стать причиной преждевременной смерти.

В чем плюсы спорта и прогулок

Занятия спортом снижают риск ишемической болезни сердца у людей с избыточным весом. Для пожилых людей физическая активность помогает предотвратить падения и улучшает повседневную деятельность.

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Движение способствует улучшению общего самочувствия и помогает наладить сон. Упражнения доступны для всех, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Как оставаться активным, когда времени в обрез

Если нет возможности посещать спортзал, можно заняться садоводством, уборкой или прогулками на в парках. Во время просмотра телевизора можно делать легкие упражнения или заниматься на велотренажере или степпере.

Фото: pxhere

Также упражнения в домашних условиях могут быть разнообразными, и для их выполнения не обязательно иметь специальный инвентарь. Например, вместо гантелей можно использовать бутылки с водой, а также эспандеры, фитнес-резинки и скакалку.

Выгул собаки или прогулка с семьёй — прекрасные способы повысить уровень физической активности. Разговор по телефону можно совместить с ходьбой по квартире или несложными упражнениями.

Фото: Мойка78

Специалисты рекомендуют взрослым уделять как минимум 30 минут в день на прогулки или уборку, а детям и подросткам — 60 минут.

Я постоянно занят работой, поэтому не могу заниматься спортом

В офисе также можно оставаться активным. Рекомендуется делать короткие перерывы каждые час-полтора для разминки и упражнений.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Разговаривая по телефону, можно не спеша ходить. Вместо лифта лучше подняться по лестнице. Во время обеденного перерыва можно прогуляться. А для общения с коллегами лучше подойти к ним.

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