Как выходные на диване без прогулок и отдыха на природе губят здоровье

Сидите на диване? Сидите уже два дня? Просидели всю субботу и воскресенье? А полежать пару часов не забыли? Знайте, если проводить выходные в такой позе неделями, месяцами, годами и десятилетиями, то могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие как повышенное давление, заболевания сосудов, ожирение и болезни сердца.
К чему может привести постоянное лежание на диване
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу предупреждает, что малоподвижный образ жизни повышает риск гипертонии и способствует набору веса из-за недостатка калорий.
Кроме того, недостаток физической активности и пеших прогулок может повысить риск развития онкологических заболеваний кишечника, матки и молочной железы, а также стать причиной преждевременной смерти.
В чем плюсы спорта и прогулок
Занятия спортом снижают риск ишемической болезни сердца у людей с избыточным весом. Для пожилых людей физическая активность помогает предотвратить падения и улучшает повседневную деятельность.
Движение способствует улучшению общего самочувствия и помогает наладить сон. Упражнения доступны для всех, независимо от возраста и уровня физической подготовки.
Как оставаться активным, когда времени в обрез
Если нет возможности посещать спортзал, можно заняться садоводством, уборкой или прогулками на в парках. Во время просмотра телевизора можно делать легкие упражнения или заниматься на велотренажере или степпере.
Выгул собаки или прогулка с семьёй — прекрасные способы повысить уровень физической активности. Разговор по телефону можно совместить с ходьбой по квартире или несложными упражнениями.
Специалисты рекомендуют взрослым уделять как минимум 30 минут в день на прогулки или уборку, а детям и подросткам — 60 минут.
Я постоянно занят работой, поэтому не могу заниматься спортом
В офисе также можно оставаться активным. Рекомендуется делать короткие перерывы каждые час-полтора для разминки и упражнений.
Разговаривая по телефону, можно не спеша ходить. Вместо лифта лучше подняться по лестнице. Во время обеденного перерыва можно прогуляться. А для общения с коллегами лучше подойти к ним.