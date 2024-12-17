Употребление сладостей ведет к повышенному риску депрессии, показало исследование

Употребление большого количества сахара неоднократно связывали с рядом серьезных заболеваний, таких как ожирение и болезни сердца. Теперь к этому списку добавилось еще одно: депрессия.
Первая группа заботилась о своем здоровье и предпочитала фрукты и овощи животной пище и сладостям. Вторая группа была всеядной и употребляла большое количество продуктов, включая мясо, рыбу, некоторые овощи и сладости. Третья была группа сладкоежек, которые употребляли сладкой пищи и напитков, но мало фруктов и овощей.
Исследователи подсчитали риски развития хронических заболеваний и психических расстройств для каждого участника и обнаружили, что у людей из группы, заботящейся о своем здоровье, риск сердечной недостаточности был на 14% ниже, а риск хронической болезни почек — на 31% ниже по сравнению с другими группами.
У людей из группы сладкоежек риск депрессии был на 27% выше, риск инсульта — на 22% выше, а риск диабета — на 15% выше, чем у других групп.
Почему сахар связан с повышенным риском депрессии?
Важно сразу прояснить это: исследование обнаружило связь между людьми, которые предпочитают сладкую пищу, и депрессией, но не объяснило, что именно на самом деле вызывает депрессию.
«Мы не можем однозначно ответить, вызывает ли потребление сахара депрессию»,
— говорит соавтор исследования Нофар Гейфман, доктор философии, профессор здравоохранения в Университете Суррея.
Но это не первый случай, когда сахар связывают с депрессией.
«Было проведено исследование, которое показало прямую связь между потреблением сахара и повышением уровня депрессии. Тогда предположили, что повышенное потребление сахара напрямую влияет на механизмы работы мозга»,
— отметила Хиллари Аммон, доктор психологии, клинический психолог.
Сахар также может увеличить вероятность развития определенных проблем со здоровьем, таких как набор веса или диабет.
«Мы знаем, что люди, борющиеся с набором веса или диабетом, мало двигаются и чаще страдают от депрессии»,
— отметила Аммон.
Диета с высоким содержанием сахара может усилить воспалительные процессы в организме, что может повысить риск депрессии, говорит Гейл Сальц, доктор медицины, доцент кафедры психиатрии в Медицинской школе Вейл-Корнелла при Пресвитерианской больнице Нью-Йорка. Сахар также может влиять на бактерии в кишечнике. Существует связь между кишечником и мозгом, которая может объяснить усиление депрессии при любви к сладкому.
Диета с высоким содержанием сахара также может увеличить выработку гормона стресса кортизола в организме, что может повысить риск депрессии, отметила Сальц.
«Наконец, сахар действует как успокоительное. Многие люди, борющиеся с тяжелыми эмоциями, могут есть сладости, чтобы справиться с ними, что, вероятно, усугубляет цикл депрессии и зависимость от сахара для ее преодоления».
Сколько сахара допустимо употреблять?
В рекомендациях по питанию указано, что люди старше 2 лет должны получать не более 10% калорий ежедневно из добавленного сахара (добавленные сахара — это сахара, которые добавляются в процессе обработки продуктов.)
Это означает, что люди, соблюдающие диету в 2000 калорий, должны получать не более 200 калорий в день из добавленных сахаров.
Гейфман говорит, что трудно сказать, какое количество сахара приведет к более высокому риску развития депрессии.
«Умеренное употребление сладостей вряд ли приведет к немедленным негативным последствиям. Однако постоянное высокое потребление сахара, особенно скрытого сахара в готовых продуктах, таких как выпечка или хлопья, может со временем потенциально увеличить риск для здоровья».
Одно исследование, опубликованное ранее в этом году, показало, каждые дополнительные восемь столовых ложек сахара, съеденных человеком, повышают риск депрессии. Но, опять же, это не доказывает, что употребление сахара ее вызывает самом по себе.
Важно рассматривать эти результаты в контексте общих моделей питания и образа жизни, а не сосредотачиваться на одном продукте/группе продуктов, отметили эксперты.
Что это означает для людей, у которых уже есть депрессия?
Эксперты говорят, что всем важно знать о потреблении сахара. Но если у вас депрессия, будет лучшим вариантом попытаться ограничить его количество.
«Диета с очень высоким содержанием рафинированного сахара затрудняет лечение депрессии. Уменьшение его потребления может облегчить ее лечение»,
— говорит Сальц.
Аммон рекомендует употреблять сахар в умеренных количествах, но признает, что это может быть сложно:
«Если вы замечаете, что у вас зависимость от сладкого, может быть полезно сделать перерыв в потреблении рафинированного сахара и посмотреть, как вы будете себя чувствовать в ближайшие недели. Часто, чем меньше вы едите что-то в течение длительного периода времени, тем меньше вам этого хочется».