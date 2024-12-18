Роспотребнадзор следит за сообщениями о болезни в Африке, вызывающей дрожь

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о распространении болезни в Уганде, на данный момент выявлено 300 случаев.
В пресс-службе ведомства рассказали, что в пунктах пропуска на российской границе действует система «Периметр», она позволяет выявлять людей с признаками инфекции, приезжающих из эпидемиологически неблагоприятных стран, пишет ТАСС.
Роспотребнадзор также следит за распространением инфекции в Африке.
По данным ведомства, в Уганде распространяется болезнь, которая вызывают у людей неконтролируемую дрожь. Заболели уже около 300 человек, в основном — женщины и девочки.
Симптомы загадочной болезни включают лихорадку и сильную дрожь, которая затрудняет передвижение больных. Заболевшие успешно выздоравливали после курса антибиотиков.