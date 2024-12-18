Голодаете перед Новым годом, чтобы влезть в платье? Приготовьтесь к проблемам с волосами

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Красота, которая требует жертв, может включать голодание в течение 16 часов в сутки (так называемое интервальное голодание). Оно приобрело популярность, поскольку действительно помогает похудеть. Но недавние исследования показывают, что голодание может дорого обойтись здоровью волос.

Рост волос – это сложный биологический процесс, и интервальное голодание сказывается на нем не самым лучшим образом. Чем дольше период, в течение которого человек ничего не ест, тем медленнее растут волосы. И это еще не все.

Результаты исследования, которым занимались китайские ученые, опубликованы в журнале Cell.

Фото: страница сайта cell.com

Как голодание влияет на состояние волос

Если коротко, то негативно. Все дело в окислительном стрессе, который возникает при увеличении количества свободных радикалов и уменьшении количества антиоксидантов. Он усиливается в периоды голодания.

Окислительный стресс влияет на стволовые клетки волосяных фолликулов и на их способность эффективно восстанавливаться. Со временем это может привести к ослаблению волос, уменьшению числа активных фолликулов, что грозит тем, что волосы утратят густоту. Чем дольше человек придерживается методов похудения на интервальном голодании, тем сильнее ухудшается состояние его волос.

Интервальное голодание заставляет организм переходить от сжигания глюкозы к использованию жира в качестве основного источника энергии. Это хорошо для фигуры, но плохо для состояния волос.

Чтобы волосы были здоровыми, крепкими и быстро росли, им требуется получать питание непрерывно. При интервальном голодании это невозможно.

Нарушение циклов роста волос

Рост волос — это циклический процесс. Каждый волосяной фолликул последовательно проходит через стадию покоя, активного роста и отмирания.

Исследователи выяснили, что интервальное голодание нарушает этот естественный цикл, в частности, сокращая фазу роста волос. В результате голодания новые волоски отрастают медленно, количество отмирающих фолликулов увеличивается. Это приводит к истончению и выпадению волос.

Результаты исследования

Испытания на людях предоставили убедительные доказательства того, что интервальное голодание влияет на рост волос. В исследовании с участием 49 человек отслеживались темпы роста волос до, во время и после периодов голодания. Результаты были поразительными: наблюдалось 18%-ное снижение роста волос, при этом многое зависело от продолжительности и частоты периодов голодания.

Исследование показало, что более длительные или более частые периоды голодания могут оказывать более выраженное влияние на рост волос, при этом у некоторых участников наблюдалось заметное истончение или более медленный рост по сравнению с другими.

Поддержание здоровья волос во время голодания

Фото: pxhere

Тем, кто практикует интервальное голодание и хочет сохранить здоровье своих волос, эксперты рекомендуют принять меры, чтобы волосяные фолликулы получали необходимые питательные вещества для оптимального роста.

Для этого включите в свой рацион:

  • полноценные белки, такие как постное мясо, яйца или растительный белок. Они жизненно важны для поддержания волосяных фолликулов, поскольку сами волосы состоят из белка кератина;
  • ключевые витамины, поддерживающие рост волос (витамины группы В, в частности биотин, и витамин D). Биотин необходим для выработки кератина, в то время как витамин D связан с образованием новых волосяных фолликулов;
  • минералы, такие как цинк, железо и магний. Они необходимы для здоровья волос. Цинк отвечает за здоровье кожи головы, железо помогает предотвратить выпадение волос, а магний поддерживает общий метаболизм;
  • незаменимые жирные кислоты, такие как омега-3, содержащиеся в рыбе, льняном семени и грецких орехах, жизненно важны для поддержания здоровой кожи головы. Эти жиры помогают питать кожу, уменьшать воспаление и поддерживать способность волос расти быстрыми темпами.

Благодаря достаточному потреблению питательных веществ можно поддерживать как общее здоровье волос, так и их рост даже во время интервального голодания.

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