Голодаете перед Новым годом, чтобы влезть в платье? Приготовьтесь к проблемам с волосами

Красота, которая требует жертв, может включать голодание в течение 16 часов в сутки (так называемое интервальное голодание). Оно приобрело популярность, поскольку действительно помогает похудеть. Но недавние исследования показывают, что голодание может дорого обойтись здоровью волос.
Результаты исследования, которым занимались китайские ученые, опубликованы в журнале Cell.
Как голодание влияет на состояние волос
Если коротко, то негативно. Все дело в окислительном стрессе, который возникает при увеличении количества свободных радикалов и уменьшении количества антиоксидантов. Он усиливается в периоды голодания.
Интервальное голодание заставляет организм переходить от сжигания глюкозы к использованию жира в качестве основного источника энергии. Это хорошо для фигуры, но плохо для состояния волос.
Чтобы волосы были здоровыми, крепкими и быстро росли, им требуется получать питание непрерывно. При интервальном голодании это невозможно.
Нарушение циклов роста волос
Рост волос — это циклический процесс. Каждый волосяной фолликул последовательно проходит через стадию покоя, активного роста и отмирания.
Результаты исследования
Испытания на людях предоставили убедительные доказательства того, что интервальное голодание влияет на рост волос. В исследовании с участием 49 человек отслеживались темпы роста волос до, во время и после периодов голодания. Результаты были поразительными: наблюдалось 18%-ное снижение роста волос, при этом многое зависело от продолжительности и частоты периодов голодания.
Поддержание здоровья волос во время голодания
Тем, кто практикует интервальное голодание и хочет сохранить здоровье своих волос, эксперты рекомендуют принять меры, чтобы волосяные фолликулы получали необходимые питательные вещества для оптимального роста.
Для этого включите в свой рацион:
- полноценные белки, такие как постное мясо, яйца или растительный белок. Они жизненно важны для поддержания волосяных фолликулов, поскольку сами волосы состоят из белка кератина;
- ключевые витамины, поддерживающие рост волос (витамины группы В, в частности биотин, и витамин D). Биотин необходим для выработки кератина, в то время как витамин D связан с образованием новых волосяных фолликулов;
- минералы, такие как цинк, железо и магний. Они необходимы для здоровья волос. Цинк отвечает за здоровье кожи головы, железо помогает предотвратить выпадение волос, а магний поддерживает общий метаболизм;
- незаменимые жирные кислоты, такие как омега-3, содержащиеся в рыбе, льняном семени и грецких орехах, жизненно важны для поддержания здоровой кожи головы. Эти жиры помогают питать кожу, уменьшать воспаление и поддерживать способность волос расти быстрыми темпами.
Благодаря достаточному потреблению питательных веществ можно поддерживать как общее здоровье волос, так и их рост даже во время интервального голодания.