Каждый съеденный хот-дог сокращает продолжительность жизни на 36 минут, а кусок рыбы увеличивает на 28 минут

Ученые выяснили, что употребление хот-догов, а также других продуктов глубокой переработки может сократить продолжительность жизни.
«Ну это же Новый год!» — оправдание, которое мы все используем, чтобы есть всё, что захотим, в любое время в праздничный сезон. И хотя вкусная еда и подарки – это то, ради чего все мы ждем праздников, специалисты по здоровью предупреждают об опасностях, которые могут возникнуть, если придерживаться нездоровых пищевых привычек круглый год.
Ультраобработанные продукты категорически не нравятся ни одному диетологу. Но эксперты по питанию из Мичиганского университета решили пойти дальше и выяснить, как употребление хот-догов влияет на продолжительность жизни. И результаты совершенно шокирующие. Они опубликованы на сайте unilad.com.
Что показало исследование
В исследовании рассматривался целый ряд ультраобработанных продуктов, включая вяленое мясо, пиццу и макароны с сыром. Но основной упор был сделан на хот-доги.
Диетологи выяснили, что употребление всего одного хот-дога может стоить вам в среднем 36 минут жизни, в то время как вяленое мясо отнимает около 24 минут.
Если вы любите пить газировку, отнимите еще 12 минут на каждый стакан.
Результаты выглядят не слишком обнадеживающе. Но есть и хорошие новости. Они заключаются в том, что если вредное питание отнимает минуты и часы, то правильное – их добавляет, как считают исследователи.
Что есть, чтобы жить дольше
Употребление в пищу некоторых видов рыбы может увеличить продолжительность жизни на 28 минут за порцию. Сюда входят жирные сорта, такие как лосось, скумбрия, сельдь, которые содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты.
Кроме того, свежие фрукты, овощи и даже бутерброды с маслом и вареньем (лучше, если они будут сделаны с цельнозерновым хлебом) способствуют увеличению продолжительности жизни.
Доктор Оливье Жолье, под руководством которого проводилось исследование, сказал по этому поводу следующее:
Полученные нами результаты однозначно демонстрируют, что для того, чтобы здоровье улучшилось, нужно следить за своим рационом. Если задаться целью и внести в свой рацион хотя бы небольшие коррективы, от этого уже будет польза. Никто не требует от вас перейти на полностью растительную диету или диету с другими строгими ограничениями. Достаточно те же хот-доги заменить на овощи, чтобы от этого была значительная польза.
Эксперт привел данные по США, где почти 75 процентов продуктов питания, потребляемых населением, считаются ультраобработанными, что представляет огромную опасность для здоровья.
Эта категория продуктов питания, куда входят колбасы и сосиски, чипсы, наггетсы, мороженое, шоколад и прочие пищевые изделия промышленного производства, связана с более чем 30 заболеваниями, включая несколько видов рака, и может привести к преждевременной смерти.
Эксперты в области здравоохранения особенно обеспокоены резким ростом числа случаев рака толстой кишки у молодых людей, что, по мнению некоторых врачей, связано с повышенным потреблением ими ультраобработанных продуктов.