Пять интересных фактов о сыре от эксперта по сырной продукции

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Всемирно известный эксперт по сырам Кэти Стрейндж появилась в недавнем выпуске подкаста Radio Cherry Bombe, где раскрыла несколько удивительных фактов об этом продукте.

Стрейндж была судьей на нескольких престижных международных конкурсах сыра, включая World Championship Cheese Contest и World Cheese Awards.

Вот несколько интересных фактов из уст эксперта, которые приводит издание foodandwine.com.

Фото: страница сайта foodandwine.com

Сыр — один из наиболее часто воруемых продуктов в мире

Забудьте про алмазы и золото. По словам Стрэндж, преступники чаще всего охотятся за сыром.

Исследование 2011 года, проведенное Центром исследований розничной торговли Соединенного Королевства, показало, что сыр был самым часто воруемым продуктом в мире. Большая часть этих краж — это мелкие кражи в магазинах, но в последние годы также участились крупные кражи сыра.

Стрэндж отметила, что в октябре этого года у знаменитого лондонского владельца Neal’s Yard Dairy был украден отмеченный наградами чеддер на сумму около 400 000 долларов. В 2022 году с голландской молочной фермы была украдена 161 головка сыра на общую сумму 23 000 долларов.

Это может показаться удивительным, поскольку кража алкоголя кажется более очевидным выбором, но сыр — это предмет роскоши, особенно когда речь идет о ремесленных сортах, и его можно перепродать по высоким ценам на черном рынке.

Моцарелла — самый популярный сыр в Соединенных Штатах

В 2023 году моцарелла стала самым популярным видом сыра в Соединенных Штатах с потреблением в размере 5,65 кг сыра в год на душу населения. Чеддер оказался на втором месте с 5,37 кг на душу населения.

Как объясняет Стрэндж, причина – пицца, для которой моцарелла подходит больше всего.

По данным Министерства сельского хозяйства США, ежедневно около 11% населения Соединенных Штатов ест пиццу. С более чем 334 миллионами человек в стране это очень много пиццы. Вкус и цена также способствуют популярности моцареллы — у нее мягкий, свежий вкус, который нравится многим, и это более доступный по цене сыр, потому что его не нужно выдерживать.

Европейские сыры лидируют в мире

Европейские сыры доминируют в мировых рейтингах лучших — континент занял 13 из 14 первых мест на недавней премии World Cheese Awards 2024.

В числе лучших производителей были отмечены Jasper Hill Farm и Bayley Hazen Blue.

Сыр имеет сезонность

Фото: PxHere

Сыр имеет сезонные различия во вкусе и производстве.

Вкус молока животного во многом зависит от его рациона — у молока есть терруар, как у вина. Поскольку рацион коровы или козы меняется в течение года, меняется и вкус ее молока. Если молочный завод постоянно производит свежий сыр — например, моцареллу или рикотту, — то разные партии сыра могут иметь немного разные вкусы в зависимости от сезонного терруара молока.

Например, свежий сыр, приготовленный из летнего молока, будет иметь травянистые нотки, так как животные пасутся на зеленых пастбищах.

Некоторые сыры производятся только в определенные сезоны, поскольку им требуется определенный вкусовой профиль молока.

Le Gruyère d’Alpage AOP производится исключительно в летние месяцы, когда коровы могут питаться альпийской травой в горах. Поскольку Gruyère — выдержанный сыр, что позволяет ему храниться долго, его можно найти в супермаркетах круглый год. Но для сезонных сыров с более коротким сроком хранения — например, тягучего, свежего альпийского сыра Vacherin Mont d’Or, который производится только зимой, — сезонность означает, что есть ограниченное количество месяцев, в течение которых их можно купить.

Улучшить вкус сыра может форма его нарезки

Один из советов эксперта по улучшению вкуса сырной тарелки, невероятно прост.

«При создании сырной тарелки я нарезаю все сыры уникальными, космическими формами, чтобы они привлекали взгляд. Гости горят желанием попробовать сыр, потому что он выглядит уникально. И говорят, что мой сыр вкуснее»,

— отметила Стрейндж.

Это идея, которую вы можете реализовать с любым видом твердого сыра — просто возьмите нож для сыра или несколько формочек для печенья и вырежьте из сыра звезды, треугольники, сердечки или любую другую форму.

Например, можно нарезать сыр в форме картофеля фри и подать с соусом айоли, который готовят из чеснока, яичного желтка и оливкового масла, посоветовала эксперт.

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