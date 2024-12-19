Пять интересных фактов о сыре от эксперта по сырной продукции

Всемирно известный эксперт по сырам Кэти Стрейндж появилась в недавнем выпуске подкаста Radio Cherry Bombe, где раскрыла несколько удивительных фактов об этом продукте.
Вот несколько интересных фактов из уст эксперта, которые приводит издание foodandwine.com.
Сыр — один из наиболее часто воруемых продуктов в мире
Забудьте про алмазы и золото. По словам Стрэндж, преступники чаще всего охотятся за сыром.
Исследование 2011 года, проведенное Центром исследований розничной торговли Соединенного Королевства, показало, что сыр был самым часто воруемым продуктом в мире. Большая часть этих краж — это мелкие кражи в магазинах, но в последние годы также участились крупные кражи сыра.
Стрэндж отметила, что в октябре этого года у знаменитого лондонского владельца Neal’s Yard Dairy был украден отмеченный наградами чеддер на сумму около 400 000 долларов. В 2022 году с голландской молочной фермы была украдена 161 головка сыра на общую сумму 23 000 долларов.
Это может показаться удивительным, поскольку кража алкоголя кажется более очевидным выбором, но сыр — это предмет роскоши, особенно когда речь идет о ремесленных сортах, и его можно перепродать по высоким ценам на черном рынке.
Моцарелла — самый популярный сыр в Соединенных Штатах
В 2023 году моцарелла стала самым популярным видом сыра в Соединенных Штатах с потреблением в размере 5,65 кг сыра в год на душу населения. Чеддер оказался на втором месте с 5,37 кг на душу населения.
Как объясняет Стрэндж, причина – пицца, для которой моцарелла подходит больше всего.
Европейские сыры лидируют в мире
Европейские сыры доминируют в мировых рейтингах лучших — континент занял 13 из 14 первых мест на недавней премии World Cheese Awards 2024.
В числе лучших производителей были отмечены Jasper Hill Farm и Bayley Hazen Blue.
Сыр имеет сезонность
Сыр имеет сезонные различия во вкусе и производстве.
Например, свежий сыр, приготовленный из летнего молока, будет иметь травянистые нотки, так как животные пасутся на зеленых пастбищах.
Некоторые сыры производятся только в определенные сезоны, поскольку им требуется определенный вкусовой профиль молока.
Le Gruyère d’Alpage AOP производится исключительно в летние месяцы, когда коровы могут питаться альпийской травой в горах. Поскольку Gruyère — выдержанный сыр, что позволяет ему храниться долго, его можно найти в супермаркетах круглый год. Но для сезонных сыров с более коротким сроком хранения — например, тягучего, свежего альпийского сыра Vacherin Mont d’Or, который производится только зимой, — сезонность означает, что есть ограниченное количество месяцев, в течение которых их можно купить.
Улучшить вкус сыра может форма его нарезки
Один из советов эксперта по улучшению вкуса сырной тарелки, невероятно прост.
«При создании сырной тарелки я нарезаю все сыры уникальными, космическими формами, чтобы они привлекали взгляд. Гости горят желанием попробовать сыр, потому что он выглядит уникально. И говорят, что мой сыр вкуснее»,
— отметила Стрейндж.
Это идея, которую вы можете реализовать с любым видом твердого сыра — просто возьмите нож для сыра или несколько формочек для печенья и вырежьте из сыра звезды, треугольники, сердечки или любую другую форму.
Например, можно нарезать сыр в форме картофеля фри и подать с соусом айоли, который готовят из чеснока, яичного желтка и оливкового масла, посоветовала эксперт.