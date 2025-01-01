Успеть за 12 часов: сколько хранятся оливье, холодец и сельдь под шубой

Новый год наступил, впереди — длинные зимние праздники. Многие россияне предпочитают ничего не готовить в эти дни, подъедая то, что осталось с новогоднего стола. Однако на деле долго традиционные праздничные блюда не хранятся.
Многие новогодние салаты в идеале нужно успеть съесть в первые 12 часов после приготовления. Столько хранится, например, оливье.
Все дело в его составе. В него входит много ингредиентов с разной стойкостью к хранению, а значит бактерии и микроорганизмы размножаются значительно быстрее, пояснила эксперт.
Еще один риск в случае с этим блюдом связан с входящей в его состав рыбой. Слабосоленая селедка портится быстрее. Если салат хранить дольше рекомендуемого срока, отравиться можно еще и токсинами рыбы.
Поэтому выбирать ее следует правильно. Рыба не должна быть «с душком». Не стоит подвергать ее повторной заморозке, иначе в мясе может накопиться аллерген гистамин, который нередко дает реакцию, схожую с отравлением.
Икру можно хранить до пяти-шести дней. Но при этом лучше переложить ее в стеклянную банку, если изначально она продавалась в жестяной. Хранить продукт нужно при температуре от −4 до −6 градусов.
Жареную или запеченую курицу можно без опаски есть еще 36 часов, если хранится она при температуре не выше +5 градусов. При этом ее лучше обернуть пищевой пленкой или фольгой и положить в контейнер.