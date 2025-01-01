Успеть за 12 часов: сколько хранятся оливье, холодец и сельдь под шубой

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Новый год наступил, впереди — длинные зимние праздники. Многие россияне предпочитают ничего не готовить в эти дни, подъедая то, что осталось с новогоднего стола. Однако на деле долго традиционные праздничные блюда не хранятся.

Фото: Baltphоto/ Дарья Ивaнова
Сколько можно держать их в холодильнике, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Многие новогодние салаты в идеале нужно успеть съесть в первые 12 часов после приготовления. Столько хранится, например, оливье.

Все дело в его составе. В него входит много ингредиентов с разной стойкостью к хранению, а значит бактерии и микроорганизмы размножаются значительно быстрее, пояснила эксперт.

К тому же, благоприятная среда для микробов — майонез, которым хозяйки щедро заправляют добрую часть новогодних блюд. Это касается и еще одного традиционного праздничного салата — селедки под шубой. Он тоже хранится всего около 12 часов, напоминает Роспотребнадзор.

Еще один риск в случае с этим блюдом связан с входящей в его состав рыбой. Слабосоленая селедка портится быстрее. Если салат хранить дольше рекомендуемого срока, отравиться можно еще и токсинами рыбы.

Поэтому выбирать ее следует правильно. Рыба не должна быть «с душком». Не стоит подвергать ее повторной заморозке, иначе в мясе может накопиться аллерген гистамин, который нередко дает реакцию, схожую с отравлением.

Не больше 12 часов хранится и холодец. Все дело в том, что, разделывая отваренное мясо вручную, мы можем занести в него вредные микробы. А мясной бульон, которым потом заливают мясо, — благоприятная среда для их размножения.

Икру можно хранить до пяти-шести дней. Но при этом лучше переложить ее в стеклянную банку, если изначально она продавалась в жестяной. Хранить продукт нужно при температуре от −4 до −6 градусов.

Жареную или запеченую курицу можно без опаски есть еще 36 часов, если хранится она при температуре не выше +5 градусов. При этом ее лучше обернуть пищевой пленкой или фольгой и положить в контейнер.

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