Что нужно съесть, чтобы в школе учиться на отлично

Некоторые продукты могут помочь детям улучшить память и лучше учиться. О том, каким должен быть детский рацион, рассказала проректор по учебной работе Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор Ольга Милушкина.
По ее словам, детям важно на регулярной основе есть яйца – этот продукт содержит большой комплекс микроэлементов и витаминов, которые нужны для хорошей работоспособности и памяти. Рекомендуется съедать одно яйцо хотя бы раз в два дня.
Милушкина также отметила, что ребенку вредно отказываться от мяса. По ее словам, любые ограничения и исключения продуктов не могут пройти бесследно для состояния здоровья человека. Профессор заключила, что питание детей должно быть полноценным.
Кроме того, медик рассказала, что сейчас ученые занимаются разработкой специального детского и лечебного питания. Милушкина объяснила, что благодаря этому в будущем могут появиться новые виды продуктов, которые помогут детям справляться с болезнями.