Витамин Е: чем полезен и чем грозит его передозировка

Витамин Е – антиоксидант, помогающий защищать организм от свободных радикалов, которые могут повреждать мембраны клеток, структуры и ткани. Однако в некоторых ситуациях витамин может навредить, рассказала заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского университета Елена Резник.
Медик рассказала, что витамин Е можно получить с растительной пищей, к примеру, с растительными маслами.
Большое количество этого вещества содержится в подсолнечном, льняном, соевом, тыквенном, кукурузном маслах, а также в масле из зародышей пшеницы. Встречается он и в орехах, семечках, фасоли, горохе. Здесь витамин Е лучше всего усваивается в сыром виде, так как обработка, к примеру, в микроволновке, разрушает это вещество.
Здоровому человеку, по словам эксперта, достаточно получить 15 мг витамина Е в сутки.
Не рекомендуется использовать препарат бесконтрольно, без назначения врача. Все дозы витамина индивидуальны и перед назначение препарата необходимо проконсультироваться с врачом.
Если же человек недополучает витамин Е и другие антиоксиданты, в организме может произойти активация перекисного окисления липидов, а также повреждение клеток, развитие системного воспаления, рассказала врач.
Витамин Е оказывает и защитное действие против неалкогольной жировой болезни печени. Однако он показан не всем пациентам, а только тем, кто имеет прогрессирующий фиброз печени.