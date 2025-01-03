Витамин Е: чем полезен и чем грозит его передозировка

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Витамин Е – антиоксидант, помогающий защищать организм от свободных радикалов, которые могут повреждать мембраны клеток, структуры и ткани. Однако в некоторых ситуациях витамин может навредить, рассказала заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского университета Елена Резник.

Витамин Е человек может получить с пищей. Он защищает от перекисного окисления липидов или оксидативного стресса, а также способствует нормализации функций различных клеток организма. Кроме того, по словам Резник, вещество помогает нормальному функционированию печени и кишечника.

Медик рассказала, что витамин Е можно получить с растительной пищей, к примеру, с растительными маслами.

Большое количество этого вещества содержится в подсолнечном, льняном, соевом, тыквенном, кукурузном маслах, а также в масле из зародышей пшеницы. Встречается он и в орехах, семечках, фасоли, горохе. Здесь витамин Е лучше всего усваивается в сыром виде, так как обработка, к примеру, в микроволновке, разрушает это вещество.

Здоровому человеку, по словам эксперта, достаточно получить 15 мг витамина Е в сутки.

Если же принимать витамин Е в бадах, можно столкнуться с передозировкой этого вещества и разными неблагоприятными эффектами, отметила Резник. В некоторых исследованиях описана взаимосвязь витамина Е с раком предстательной железы.

Не рекомендуется использовать препарат бесконтрольно, без назначения врача. Все дозы витамина индивидуальны и перед назначение препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Если же человек недополучает витамин Е и другие антиоксиданты, в организме может произойти активация перекисного окисления липидов, а также повреждение клеток, развитие системного воспаления, рассказала врач.

Витамин Е оказывает и защитное действие против неалкогольной жировой болезни печени. Однако он показан не всем пациентам, а только тем, кто имеет прогрессирующий фиброз печени.

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