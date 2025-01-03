Курение приводит к атрофии головного мозга и деменции

Исследование Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показало, что курение приводит к уменьшению объема серого вещества. Результаты исследования прокомментировала врач-невролог, доцент, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Мария Чердак.
Как объяснила врач, курение отрицательно влияет на сосудистую стенку, она становится жесткой и хрупкой, из-за чего ухудшается мозговой кровоток.
По словам Чердак, повреждение сосудов при курении сопоставимо с изменениями, происходящими при гипертонии, сахарном диабете или атеросклерозе. В итоге головной мозг получает меньше питательных веществ и кислорода и буквально «усыхает».
Чердак сообщила, что часто на снимках МРТ заядлых курильщиков можно увидеть очаговые поражения вещества сосудистого характера, а также признаки ускоренной атрофии мозга.
По словам невролога, сокращение объема серого и белого вещества значительно влияет на ухудшение когнитивных функций и повышает риск развития болезни Альцгеймера.
Медик добавила, что курение связано с факторами риска развития практически всех хронических заболеваний, что дополнительно может способствовать ухудшению состояния нервной системы.