Курение приводит к атрофии головного мозга и деменции

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Исследование Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показало, что курение приводит к уменьшению объема серого вещества. Результаты исследования прокомментировала врач-невролог, доцент, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Мария Чердак.

По ее словам, объем вещества головного мозга у курильщиков меньше, чем у тех, кто не курит. Кроме того, у приверженцев этой вредной привычки каждый год сокращается объем серого вещества. Как отметила Чердак, это подтверждает факт о том, что курение вызывает преждевременное старение мозга.

Как объяснила врач, курение отрицательно влияет на сосудистую стенку, она становится жесткой и хрупкой, из-за чего ухудшается мозговой кровоток.

По словам Чердак, повреждение сосудов при курении сопоставимо с изменениями, происходящими при гипертонии, сахарном диабете или атеросклерозе. В итоге головной мозг получает меньше питательных веществ и кислорода и буквально «усыхает».

Кроме того, как рассказала медик, смолы и продукты горения, содержащиеся в сигаретном дыме, токсичны сами по себе, они отравляют нервные клетки, что также приводит к их ускоренной гибели и появлению патологических изменений в головном мозге.

Чердак сообщила, что часто на снимках МРТ заядлых курильщиков можно увидеть очаговые поражения вещества сосудистого характера, а также признаки ускоренной атрофии мозга.

По словам невролога, сокращение объема серого и белого вещества значительно влияет на ухудшение когнитивных функций и повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Отказ от курения замедляет дальнейшее нарастание негативных изменений, поэтому бросить курить никогда не поздно, заявила врач.

Медик добавила, что курение связано с факторами риска развития практически всех хронических заболеваний, что дополнительно может способствовать ухудшению состояния нервной системы.

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