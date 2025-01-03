В Минздраве назвали симптомы доминирующего варианта гриппа

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов назвал симптомы, которые способен вызывать доминирующий в России вариант гриппа.
По его словам, в текущем эпидемическом сезоне среди выделенных вирусов преобладает А(H1N1)pdm09, который также обнаруживался на территории России в сезоне 2023-2024 годов, но в небольшом количестве случаев.
Специалист пояснил, что симптомы гриппа А(H1N1)pdm09 схожи с симптомами других штаммов, такими как кашель, боль в горле, слабость, озноб и повышенная температура. Кроме того, этот вирус, как и другие штаммы гриппа, способен вызывать тяжелые случаи и осложнения, сообщает РИА Новости.
По словам Чуланова, для тяжелого течения гриппа характерны высокая температура, одышка, затрудненное дыхание или боль в груди, синюшность губ, примесь крови в мокроте, рвота, жидкий стул и головокружение. При этом тяжелое течение гриппа и его неблагоприятные исходы чаще всего фиксируются у людей из групп риска. К ним относятся дети до двух лет, пожилые старше 60 лет, беременные женщины, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек, а также иммунодефицитами.
Чуланов сослался на данные НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, согласно которым на 51-й неделе 2024 года на территории страны среди возбудителей ОРВИ чаще всего выявлялись SARS-CoV-2 (8,0%) и риновирус (5,8%), тогда как доля вирусов гриппа А и В составляла 1,2%.