Свыше 3,5 млн петербуржцев вакцинировались от гриппа

В Петербурге кампания против гриппа подошла к концу с превышением запланированных показателей: вакцинацию получили свыше 3,5 млн жителей, что составило 105,6% от намеченных целей.
Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, свыше 2 млн 841 тыс. взрослых и более 600 тыс. детей прошли через прививку.
В Петербурге вакцинация от гриппа стартовала 19 августа 2024 года. Жители могли привиться не только в поликлиниках, но и в передвижных пунктах, работающих у станций метро и в других местах массового скопления людей.
До этого стали известны симптомы, которые способен вызывать доминирующий в России вариант гриппа – А(H1N1)pdm09. Ранее он уже обнаруживался на территории России в сезоне 2023-2024 годов, но в небольшом количестве случаев.