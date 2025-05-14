От аллергии до рака: картошка фри очень опасна для детей

Не все родители знают, но употребление фастфуда детьми сопряжено с очень серьезными рисками. Подтверждением тому служит недавняя трагедия в Ленобласти.
Эксперт отметила, что высокая калорийность и содержание трансжиров в фастфуде повышают риск развития алиментарно-зависимых и даже онкологических заболеваний в будущем. Кроме того, у детей формируется психологическая зависимость от такой еды, которую усиливают маркетинговые стратегии ресторанов быстрого питания.
Русакова подчеркивает, что полностью оградить детей от фастфуда в современных условиях сложно, но родителям дошкольников стоит по возможности исключить его из рациона. Если же ребенок пробует такие продукты, порции должны быть минимальными. Особенно важно избегать фастфуда детям с аллергиями или проблемами пищеварения.
- Показывать на собственном примере преимущества здорового питания;
- Вовлекать ребенка в процесс приготовления домашней еды;
- Вводить в рацион свежие фрукты, овощи, рыбу и другие полезные продукты;
- Использовать здоровые альтернативы: домашние бутерброды вместо бургеров, запеченный картофель вместо фри.
«Надо понимать, что дети копируют поведение взрослых, пищевые привычки в семье, и если вы хотите, чтобы ваш ребенок правильно и разнообразно питался, то вы должны в первую очередь стать для него примером»,
— заключила эксперт.
Мойка78 рассказала подробности страшной трагедии, произошедшей в Ладейном Поле в Ленобласти. Там трехлетняя девочка умерла после того, как поела картофель фри в кафе «Зира».
На данный момент управляющий кафе уже задержан. Его подозревают по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть по неосторожности.
Проведенная в кафе проверка выявила грубейшие нарушения.