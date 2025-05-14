От аллергии до рака: картошка фри очень опасна для детей

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Не все родители знают, но употребление фастфуда детьми сопряжено с очень серьезными рисками. Подтверждением тому служит недавняя трагедия в Ленобласти.

Фото: Pxhere
О вреде жирной пищи в беседе с 360.ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, картофель фри и подобные продукты не подходят для детского рациона, поскольку перегружают поджелудочную железу и печень. Особую опасность представляют сульфиты, используемые для обработки картофеля, которые могут вызвать аллергические реакции.

Эксперт отметила, что высокая калорийность и содержание трансжиров в фастфуде повышают риск развития алиментарно-зависимых и даже онкологических заболеваний в будущем. Кроме того, у детей формируется психологическая зависимость от такой еды, которую усиливают маркетинговые стратегии ресторанов быстрого питания.

Русакова подчеркивает, что полностью оградить детей от фастфуда в современных условиях сложно, но родителям дошкольников стоит по возможности исключить его из рациона. Если же ребенок пробует такие продукты, порции должны быть минимальными. Особенно важно избегать фастфуда детям с аллергиями или проблемами пищеварения.

Диетолог рекомендует с раннего возраста прививать детям правильные пищевые привычки:
  • Показывать на собственном примере преимущества здорового питания;
  • Вовлекать ребенка в процесс приготовления домашней еды;
  • Вводить в рацион свежие фрукты, овощи, рыбу и другие полезные продукты;
  • Использовать здоровые альтернативы: домашние бутерброды вместо бургеров, запеченный картофель вместо фри.

«Надо понимать, что дети копируют поведение взрослых, пищевые привычки в семье, и если вы хотите, чтобы ваш ребенок правильно и разнообразно питался, то вы должны в первую очередь стать для него примером»,

— заключила эксперт.

Мойка78 рассказала подробности страшной трагедии, произошедшей в Ладейном Поле в Ленобласти. Там трехлетняя девочка умерла после того, как поела картофель фри в кафе «Зира».

Фото: СУ СК РФ по Ленобласти
По данным следствия, семья посетила заведение 9 мая, заказав картошку фри с соусом и шаверму. Девочка и ее отец ели картошку, а мать и старший ребенок — нет. Ночью у ребенка поднялась температура до 40 градусов, началась рвота и сильные боли. Ее экстренно госпитализировали, но спасти не успели. Отец также был госпитализирован с острым отравлением.
Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

На данный момент управляющий кафе уже задержан. Его подозревают по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть по неосторожности.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти
Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Проведенная в кафе проверка выявила грубейшие нарушения.

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