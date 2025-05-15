Диабет, рак и болезни сердца теперь можно диагностировать по слюне

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Несколько капель слюны теперь могут показать то, для чего раньше требовался скальпель, шприц или сканирование.

Ученые разработали способы анализа слюны на наличие мельчайших следов заболеваний — от рака полости рта до диабета и даже болезней мозга, таких как болезнь Альцгеймера.

В отличие от анализов крови или биопсии, слюну легко собрать, это безболезненно и недорого. Во время пандемии COVID в некоторых странах для быстрого скрининга использовали тестирование на основе слюны.

Фото: страница сайта medicalxpress.com

Когда ученые научились определять болезни по слюне

Это не совсем новое открытие. Ученые впервые открыли диагностический потенциал слюны несколько десятилетий назад.
  • В 1980-х годах исследователи использовали слюну для выявления гормонов и употребления наркотиков.
  • К 1990-м годам слюну стали использовать для выявления ВИЧ.

Что нового, так это скорость и точность. Современные методы позволяют обнаруживать едва заметные молекулярные сдвиги, которые ещё несколько лет назад было невозможно измерить.

Какие болезни определяют по слюне

Слюна содержит удивительное количество информации. В ней полно крошечных фрагментов ДНК, РНК, белков и жиров, многие из которых меняются при развитии болезни. Исследователи уже показали, что слюну можно использовать для выявления изменений, связанных со следующими болезнями:
  • диабетом,
  • болезнью Паркинсона,
  • болезнями сердца,
  • некоторыми видами рака.

Недавнее исследование даже показало, что слюна может помочь отличить здоровых людей от тех, у кого есть лёгкие когнитивные нарушения, которые могут быть ранним признаком болезни Альцгеймера.

В стоматологии слюну исследуют на предмет ранних признаков заболеваний дёсен и даже риска кариеса.

Как проводят анализ слюны

Метод на основе света, называемый рамановской спектроскопией, — один из новейших инструментов, используемых для сканирования слюны на предмет скрытых химических изменений. Он работает за счёт отражения безвредного света от молекул в образце слюны и считывания отражённого сигнала — своего рода «отпечатка» того, что происходит внутри вашего организма.

Звучит как научная фантастика, но эта технология уже используется в лабораториях для выявления ранних признаков рака и других заболеваний задолго до появления их симптомов.

Это может стать переломным моментом в лечении рака полости рта, который часто начинается с небольших безболезненных изменений во рту, которые легко пропустить. Раннее выявление крайне важно, но многие люди не осознают, что у них есть проблема, пока её не станет гораздо сложнее лечить.

Простой анализ слюны во время регулярного стоматологического осмотра может помочь выявить рак на ранней стадии, до того, как он распространится.

Дело не только в раке. Слюну исследуют как инструмент для мониторинга всего, от уровня стресса до инфекций.

Преимущества анализа слюны для выявления заболеваний

Что делает анализ слюны таким привлекательным, так это простота его проведения: никаких игл, никаких специализированных клиник. Образцы можно собрать дома, отправить в лабораторию и получить результаты в течение нескольких часов. Это может иметь огромное значение в местах с ограниченным доступом к медицинской помощи или для людей, которые избегают врачей из-за страха, дороговизны или нехватки времени.

Конечно, не каждое заболевание оставляет явный след в слюне, и исследователи всё ещё выясняют, какие состояния можно достоверно выявить с помощью слюны. Но идея использовать то, что естественным образом вырабатывается организмом, для раннего предупреждения очень перспективна. Это может помочь выявить заболевание на ранней стадии, когда оно наиболее поддаётся лечению, спасти жизни и сделать здравоохранение более быстрым, дешёвым и комфортным для всех.

Предстоит ещё много работы, прежде чем анализ слюны станет частью регулярных обследований. Необходимы более масштабные клинические испытания, и исследователи всё ещё оттачивают наилучшие способы анализа и интерпретации данных. Но направление развития очевидно: времена, когда слюну считали просто слюной, прошли.

Слюна быстро становится одним из самых перспективных инструментов в борьбе с болезнями. В будущем ваш стоматолог, врач или даже вы сами сможете выявлять проблемы со здоровьем на ранней стадии с помощью обычной слюны.

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