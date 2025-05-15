Смертность от инфаркта в России снизилась на 21%

Смертность россиян от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, это одна из основных причин смерти людей.
Показатели смертности от инсульта также упали на 15%, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что показатель младенческой смертности в России достиг минимума за всю историю страны, включая советские времена.
По его словам, это стало возможно, в том числе, благодаря введению расширенного неонатального скрининга – сейчас такое исследование проводят практически для всех новорожденных.
Мурашко также заявлял, что за последние десять общий уровень смертности в России удалось снизить за счет внедрения клинических стандартов. Кроме того, по словам министра, в стране на 70% увеличился оборот больничных коек.