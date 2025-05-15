Снижение внимания и негативные мысли: как понять, что у человека депрессия

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Депрессия очень тяжело диагностируется, многие также путают это состояние с плохим настроением, сообщил психолог Сергей Лунюшин.

В беседе с RuNews24.ru специалист отметил, что плохое настроение обычно идет волнами, это состояние не может сохраняться постоянно на 20-25 дней.

«Первый признак депрессии – это эмоциональное состояние: плохое настроение, подавленное состояние, недовольство собой»,

— рассказал психолог.

Человек с депрессией говорит о том, что ему ничего не хочется, он не может радоваться жизни, он постоянно угрюмый.

По словам специалиста, очень важно наблюдать за тем, у которого можно заподозрить депрессию. Особенно, когда его привычный образ жизни и интересы изменились. Например, человек долго занимался спортом, а потом резко перестал ходить в спортзал в течение трех недель.

У многих при депрессии снижается внимание, ухудшается память, у школьников резко снижается успеваемость.

«Когда начинается депрессия, у человека появляются негативные мысли, которые он постоянно повторяет в своей голове, думает о них с утра до ночи»,

— отметил психолог.

Лунюшин добавил, что выйти из депрессии можно и самому. Однако это не всегда получается. Поэтому близким лучше убедить человека, что ему нужно обратиться к специалисту.

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