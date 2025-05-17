Мы излучаем видимый свет, который исчезает после нашей смерти

В результате эксперимента, который был проведен учеными Университета Калгари и сотрудниками Национального исследовательского совета Канады, было подтверждено существование жутковатого феномена «биофотона».
В эксперименте участвовали два вида растений, а также лабораторные мыши. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Chemistry Letters.
Что показало исследование
Ученые ранее предполагали, что все живые существа излучают свет, который гаснет после смерти. Это касается не только мышей, но и людей. Новый эксперимент подтвердил эту теорию.
Применив специальные камеры, ученые смогли сравнить слабое световое излучение, которое испускают ткани живых и умерших мышей.
Для этого четырех обездвиженных мышей поместили в тёмную коробку и проводили замеры с помощью фотокамеры в течение часа, после чего мышей усыпили и фотографировали ещё час. Для чистоты эксперимента температура тела мышей после смерти поддерживалась на той же отметки, что и при жизни.
Исследователи обнаружили, что они могут регистрировать отдельные фотоны в видимом диапазоне света. Фотоны наблюдались как до, так и после смерти мышей, но разница в их количестве была очевидной — в период измерения после эвтаназии наблюдалось значительное снижение количества фотонов.
Эксперимент, проведённый на листьях кресс-салата и карликового зонтичного дерева, показал аналогичные результаты. Воздействие на растения физических повреждений и химических веществ стало убедительным доказательством того, что за мягким свечением могут стоять активные формы кислорода.
«Нам удалось зарегистрировать, что повреждённые участки листьев были значительно светлее неповреждённых в течение всех 16 часов съёмки«,
— сообщили исследователи.
Мнение скептиков
На первый взгляд результаты могут показаться немного странными. Трудно не ассоциировать научные исследования биологических электромагнитных излучений с развенчанными и паранормальными заявлениями об аурах и разрядах, окружающих живые организмы.
Даже при условии, что ученым удалось зафиксировать световые волны достаточной длины, исходящие от живых существ, они должны быть настолько слабыми, что их легко заглушают сильные электромагнитные волны из окружающей нас среды, а также волны тепла, которые исходят от живого тела, затрудняя наблюдение.
Тем не менее, физик Вахид Салари и его команда уверены, что им удалось зафиксировать именно световые волны, источником которых выступает сверхслабое излучение фотонов (UPE). Его излучают только живые организмы (в отличие от неживых тел), а также листья некоторых видов растений.
Что такое биофотоны
Биофотоны – это фотоны света, которые регистрируются в ультрафиолетовом видимом диапазоне. Явление тесно связано с хемилюминесценцией, в основе которой лежат вспышки света, возникающие под воздействием разнообразных биологических процессов.
Уже не первое десятилетие спонтанное испускание световых волн длиной от 200 до 1000 нанометров фиксируется с помощью чувствительного оборудования в ходе биологических реакций, которые происходят в самых разных клетках живого организма, от тканей сердца до колоний бактерий.
Предположительно, в процессе как-то задействован кислород, точнее, его активные формы, которые образуются в клетках под воздействием высокой температуры, токсинов, патогенов, нехватки питательных веществ и других неблагоприятных факторов.
В ходе подобных реакций жиры и белки подвергаются изменениям, результатами которых становится ускорение электронов, испускающих фотон при возвращении на исходную орбиту. Это порождает едва заметное свечение.
При наличии диагностического оборудования биофотоны могут стать маркером для определения стресса, испытываемого тканями людей, животных и даже растений под воздействием болезни или других неблагоприятных факторов, что однажды предоставит врачам и аграриям мощный неинвазивный инструмент для исследований и диагностики.