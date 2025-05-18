Злоупотребление витаминами может способствовать прогрессированию раковой опухоли

Новое исследование, проведённое под руководством доктора Сальваторе Кортеллино и профессора Антонио Джордано, президента Исследовательской организации здравоохранения Сбарро (SHRO) и молекулярного онколога из Университета Темпл и Сиенского университета, указывает на необходимость критической оценки витаминных добавок и популярных тенденций в питании в контексте профилактики и лечения рака.
Что показало исследование
Хотя дефицит витаминов часто наблюдается у онкологических больных и может способствовать повышению риска развития рака, приём поливитаминов фармацевтического класса не продемонстрировал явной клинической пользы.
Важно отметить, что в обзоре высказываются опасения по поводу гипервитаминоза — состояния, возникающего в результате чрезмерного потребления витаминов без медицинского наблюдения.
Различные диеты, такие как кетогенная диета, периодическое голодание или даже строгое веганство, несмотря на поддержку в доклинических моделях, не имеют убедительных доказательств эффективности при лечении рака у людей. В некоторых случаях эти ограничительные диетические практики могут усугубить кахексию, вызванную раком, или привести к недоеданию и падению иммунитета, особенно у ослабленных или пожилых пациентов.
«Наши результаты показывают, что следование модным диетам без клинических рекомендаций может быть не только неэффективным, но и потенциально опасным для пациентов с онкологическими заболеваниями. Нет ничего лучше доказательной медицины и индивидуального подхода к питанию»,
— заявил профессор Джордано
Авторы рекомендуют проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в рацион питания, особенно при наличии факторов риска или активной стадии заболевания.
В заключение исследования подтверждается, что здоровье будет наиболее крепким при физиологическом равновесии, достигаемом за счёт употребления достаточного количества калорий, разнообразного и здорового питания, а также регулярной физической активности в соответствии с индивидуальными потребностями. Эти принципы остаются краеугольным камнем профилактики рака и благополучия пациентов.