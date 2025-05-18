Злоупотребление витаминами может способствовать прогрессированию раковой опухоли

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Новое исследование, проведённое под руководством доктора Сальваторе Кортеллино и профессора Антонио Джордано, президента Исследовательской организации здравоохранения Сбарро (SHRO) и молекулярного онколога из Университета Темпл и Сиенского университета, указывает на необходимость критической оценки витаминных добавок и популярных тенденций в питании в контексте профилактики и лечения рака.

В обзоре, который опубликован в журнале Expert Review of Anticancer Therapy, эксперты предостерегают от распространённого мнения, поддерживаемого средствами массовой информации и индустрией здорового образа жизни, о том, что безрецептурные витамины и модные диеты могут самостоятельно увеличить продолжительность жизни или улучшить результаты лечения рака.
Фото: страница сайта medicalxpress.com

Что показало исследование

Хотя дефицит витаминов часто наблюдается у онкологических больных и может способствовать повышению риска развития рака, приём поливитаминов фармацевтического класса не продемонстрировал явной клинической пользы.

Авторы подчёркивают важность сбалансированной диеты, особенно средиземноморской, как наиболее надёжной стратегии поддержания достаточного уровня микроэлементов.

Важно отметить, что в обзоре высказываются опасения по поводу гипервитаминоза — состояния, возникающего в результате чрезмерного потребления витаминов без медицинского наблюдения.

У онкологических пациентов такой дисбаланс может парадоксальным образом стимулировать прогрессирование опухоли.

Различные диеты, такие как кетогенная диета, периодическое голодание или даже строгое веганство, несмотря на поддержку в доклинических моделях, не имеют убедительных доказательств эффективности при лечении рака у людей. В некоторых случаях эти ограничительные диетические практики могут усугубить кахексию, вызванную раком, или привести к недоеданию и падению иммунитета, особенно у ослабленных или пожилых пациентов.

«Наши результаты показывают, что следование модным диетам без клинических рекомендаций может быть не только неэффективным, но и потенциально опасным для пациентов с онкологическими заболеваниями. Нет ничего лучше доказательной медицины и индивидуального подхода к питанию»,

— заявил профессор Джордано

Авторы рекомендуют проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в рацион питания, особенно при наличии факторов риска или активной стадии заболевания.

Решения, касающиеся питания, будь то добавки или полноценные рационы, должны приниматься в сотрудничестве с квалифицированными медицинскими работниками, такими как врачи, клинические диетологи или нутрициологи.

В заключение исследования подтверждается, что здоровье будет наиболее крепким при физиологическом равновесии, достигаемом за счёт употребления достаточного количества калорий, разнообразного и здорового питания, а также регулярной физической активности в соответствии с индивидуальными потребностями. Эти принципы остаются краеугольным камнем профилактики рака и благополучия пациентов.

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