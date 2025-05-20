Недостаток крепкого сна повышает риск инсульта и инфаркта

По мере развития технологий и науки мы всё больше узнаём о том, как поддерживать себя в хорошей форме, и о том, что мешает нам жить здоровой жизнью.
Как оказалось, всего три дня бессонницы достаточно, чтобы нанести серьезный вред здоровью. На этот раз ученые изучили влияние плохого сна на состояние сердечно-сосудистой системы, и пришли к печальному выводу.
Новое исследование выявило тревожную тенденцию, которая может повышать риск опасных заболеваний сердца.
Что показало исследование
Исследователи, участвовавшие в эксперименте, обнаружили, что трудности с крепким сном, с которыми многие люди борются по ночам, могут в долгосрочной перспективе подвергать их здоровье риску.
Во время одного из сеансов участникам давали нормально высыпаться в течение трёх ночей подряд, а во время другого сеанса они спали всего около четырёх часов каждую ночь. Во время обоих сеансов у участников брали утренние и вечерние образцы крови, а также проводили высокоинтенсивные тренировки продолжительностью 30 минут.
Многие из этих белков уже связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца.
Участники исследования пришли к выводу, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как недостаток сна повлияет на различные демографические группы.
Комментарии ученых
Чаще всего люди не могут нормально спать по ночам не по собственному выбору, но какой бы ни была причина, недостаток сна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Джонатан Седернаэс, врач и доцент Уппсальского университета, который руководил исследованием, сказал:
«К сожалению, почти половина шведов регулярно испытывают проблемы со сном, и это особенно распространено среди работников, которые трудятся посменно. Вот почему мы хотели попытаться выявить механизмы, которые влияют на то, как недостаток сна может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. В конечном счёте, целью было найти способы решения этих проблем».
В исследовании также отмечается, что недостаток качественного сна становится проблемой общественного здравоохранения, поскольку в крупных популяционных исследованиях он был связан с повышенным риском инфаркта, инсульта и фибрилляции предсердий.
Однако крепкий сон — не единственный фактор, способствующий здоровью сердца. Другие факторы, включая образ жизни, диету и физические упражнения, также играют определенную роль, напоминают исследователи.