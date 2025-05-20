Работаете сверхурочно? Это меняет структуру извилин в мозгу и приводит к психическим проблемам

Ненормированное пребывание на рабочем месте может не только вызвать переутомление, но и изменить структуру мозга, причем, достаточно существенно. Новое исследование выявило значительные различия в областях мозга, связанных с исполнительными функциями и эмоциональной регуляцией, у людей, испытывающих чрезмерную нагрузку.
Его целью было изучить влияние переутомления на структуру мозга, чтобы лучше понять его воздействие на когнитивное и эмоциональное здоровье работников, а также выявить потенциальные неврологические риски, связанные с продолжительным рабочим днём.
Что показало исследование
Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Occupational and environmental medicine, показало, что происходящие в мозгу изменения являются следствием перенапряжения, физического и эмоционального, которое следует за нехваткой отдыха.
Сравнивая данные тех, кто работал стандартное количество часов, и тех, кто перерабатывал, учёные смогли проанализировать объём мозга работников.
Этот метод позволил им выявить и сравнить различия в уровне серого вещества в разных областях мозга.
В пресс-релизе, выпущенном по результатам исследования, ученые сообщили:
«У людей, которые работают 52 часа и более в неделю, наблюдаются значительные изменения в областях мозга, связанных с исполнительными функциями и эмоциональной регуляцией, в отличие от участников, которые работают стандартное количество часов».
Анализ выявил увеличение объёма левой каудальной средней лобной извилины на 19% в группе с чрезмерной нагрузкой по сравнению с контрольной. Изменения наблюдались в 17 областях, включая среднюю лобную и височную извилину, а также центральную долю мозга.
Полученные результаты объясняют когнитивные и эмоциональные проблемы, о которых сообщают люди, испытывающие чрезмерную нагрузку.
Что еще известно о проблемах переработок
Длительный рабочий день связан с различными негативными последствиями для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ и проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия и тревожность.
В 2021 году Международная организация труда (МОТ) и Всемирная организация здравоохранения установили, что переработки приводят к более чем 745 000 смертей в год. У женщин работа сверхурочно повышает риск развития диабета и снижает когнитивные способности.
Теперь же доказано, что переутомление напрямую влияет на структуру мозга.
Доцент кафедры биомедицинской инженерии Университета Ёнсе Джун Юл Чой рассказал, что можно попытаться частично устранить изменения, но для этого надо нормализовать график работы и отдыха и не работать сверхурочно. Но даже в этом случае возвращение к исходному состоянию мозга может занять много времени.