Что есть беременным, чтобы у ребенка не было пищевой аллергии

От /

Новое исследование показывает, что будущие мамы, которые любят авокадо, могут помочь своим детям избежать пищевой аллергии.

Это лакомство с нежным сливочном вкусом и большим содержанием полезных жиров входит в состав многих модных диет. А теперь его можно смело рекомендовать беременным.

Что показало исследование

Фото: страница сайта nature.com
Проведенное финскими учеными исследование взяло за основу данные более чем 2200 пар «мать — ребёнок». При анализе привычек питания оказалось, что малыши, чьи матери во время беременности увлекались авокадо, лучше защищены от пищевой аллергии — вероятность ее развития была у них ниже на внушительных 44% чем у тех новорожденных, чьи матери авокадо не употребляли.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Pediatric Research, были получены с помощью опросников, которые женщины заполняли в течение первого и третьего триместров беременности.

В возрасте 12 месяцев у детей оценивали развитие аллергии, уделяя особое внимание таким состояниям, как пищевая аллергия, экзема и затрудненность дыхания.

Связь между авокадо и пищевой аллергией оказалось значимой. А вот для других заболеваний заметных взаимосвязей обнаружено не было.

Стоит отметить, что матери, которые употребляли авокадо, как правило, были старше, не курили, имели более высокий уровень качества питания, более низкий индекс массы тела и кормили грудью дольше.

Польза авокадо для беременных

Фото: pxhere

Фрукт богат питательными веществами, полезными для развития плода, включая клетчатку, фолиевую кислоту, лютеин и полезные мононенасыщенные жиры.

Считается, что эти компоненты поддерживают развивающуюся иммунную систему плода, потенциально снижая вероятность аллергических реакций в младенчестве.

Проблема пищевой аллергии у детей

В настоящее время пищевая аллергия встречается примерно у каждого 13-го ребёнка в США, что указывает на рост распространённости пищевой аллергии на 50% в период с 1997 по 2011 год.

Эксперты связывают рост заболеваемости с несколькими факторами, в том числе с переходом на более рафинированную пищу, дефицитом витамина D из-за недостаточного воздействия солнечного света и «гипотезой гигиены», которая предполагает, что в более чистой современной среде дети контактируют с меньшим количеством микробов, из-за чего их иммунная система остается слабой и впоследствии чрезмерно реагирует на определённые продукты.

Недавнее исследование, проведённое в Швеции, дополняет растущее число работ, которые предполагают, что одним из факторов пищевой аллергии может быть позднее введение в рацион ребенка аллергенных продуктов.

Исследователи проанализировали данные о 2060 младенцах и обнаружили, что введение в их рацион разнообразных продуктов в возрасте 9 месяцев было связано со снижением риска пищевой аллергии на 45% к 18 месяцам.

Однако исследование показывает, что защитный эффект не наблюдается при введении разнообразного рациона в более раннем возрасте, например в 6 месяцев.

Эта связь сохранялась даже после учёта таких факторов, как наличие аллергии в семейном анамнезе, продолжительность грудного вскармливания и уровень образования матери, хотя исследователи отметили, что «детям с экземой в анамнезе может быть особенно полезно разнообразное питание в раннем возрасте для профилактики пищевой аллергии».

Прокрутить вверх