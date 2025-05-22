Что есть беременным, чтобы у ребенка не было пищевой аллергии

Новое исследование показывает, что будущие мамы, которые любят авокадо, могут помочь своим детям избежать пищевой аллергии.
Это лакомство с нежным сливочном вкусом и большим содержанием полезных жиров входит в состав многих модных диет. А теперь его можно смело рекомендовать беременным.
Что показало исследование
Результаты исследования, опубликованные в журнале Pediatric Research, были получены с помощью опросников, которые женщины заполняли в течение первого и третьего триместров беременности.
В возрасте 12 месяцев у детей оценивали развитие аллергии, уделяя особое внимание таким состояниям, как пищевая аллергия, экзема и затрудненность дыхания.
Стоит отметить, что матери, которые употребляли авокадо, как правило, были старше, не курили, имели более высокий уровень качества питания, более низкий индекс массы тела и кормили грудью дольше.
Польза авокадо для беременных
Фрукт богат питательными веществами, полезными для развития плода, включая клетчатку, фолиевую кислоту, лютеин и полезные мононенасыщенные жиры.
Проблема пищевой аллергии у детей
Эксперты связывают рост заболеваемости с несколькими факторами, в том числе с переходом на более рафинированную пищу, дефицитом витамина D из-за недостаточного воздействия солнечного света и «гипотезой гигиены», которая предполагает, что в более чистой современной среде дети контактируют с меньшим количеством микробов, из-за чего их иммунная система остается слабой и впоследствии чрезмерно реагирует на определённые продукты.
Исследователи проанализировали данные о 2060 младенцах и обнаружили, что введение в их рацион разнообразных продуктов в возрасте 9 месяцев было связано со снижением риска пищевой аллергии на 45% к 18 месяцам.
Эта связь сохранялась даже после учёта таких факторов, как наличие аллергии в семейном анамнезе, продолжительность грудного вскармливания и уровень образования матери, хотя исследователи отметили, что «детям с экземой в анамнезе может быть особенно полезно разнообразное питание в раннем возрасте для профилактики пищевой аллергии».