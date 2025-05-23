Легко отвлекаетесь? Эксперты рассказали, как улучшить концентрацию внимания

Чувствуете, что не можете сосредоточиться? Что никогда не закончите чтение выбранной книги? Что залипаете на том, чтобы часами листать соцсети?
По словам экспертов, круглосуточный цикл новостей, неопределённость в отношении состояния мира и бесчисленные часы, проведённые за экраном, не помогают улучшить концентрацию внимания.
«Когда мои пациенты говорят со мной об этом, они часто испытывают чувство беспомощности или бессилия. Но вы можете изменить такое поведение. Вы можете улучшить свою концентрацию внимания»,
— рассказал психиатр Майкл Зиффра.
Почему человек теряет концентрацию внимания
Переключение внимания — это эволюционная особенность, а не ошибка поведения. Наш мозг запрограммирован на быструю фильтрацию информации и выявление потенциальных угроз и изменений в окружающем мире.
По словам Стейси Най, клинического психолога из Университета Висконсин-Милуоки, пандемия COVID-19 изменила восприятие времени у многих людей и увеличила время, которое они проводят за экранами, до рекордных цифр.
По словам экспертов, технологии — не единственное, что влияет на наше внимание, но последствия постоянных уведомлений или многочасовой прокрутки 30-секундных видео могут накапливаться со временем.
«Наш мозг действительно приучен фокусироваться только на этих коротких вспышках, и это нарушает наши естественные циклы концентрации»,
— сказала психолог.
Делайте активные перерывы
Эксперты говорят, что активные перерывы — один из лучших способов настроить свой разум и внимание. По словам Стейси Най, достаточно 30 минут в день. Потратить это время нужно на прогулку, во время которой вы смотрите по сторонам, или перемещение из комнаты в комнату.
Перерыв должен быть связан с физической или умственной деятельностью, а не с пассивным просмотром телефона.
Когда мозг недостаточно стимулирован и ищет перемен, он обычно хватается за первое, что видит. Смартфон, «машина, постоянно производящая перемены», является заманчивым вариантом,
— говорит Синди Ластиг, когнитивный нейробиолог из Мичиганского университета.
Отключите ненужные уведомления и используйте режим «Не беспокоить», особенно перед сном. А ещё лучше уберите телефон в другую комнату.
Скажите «нет» многозадачности
Многозадачность может создать впечатление, что вы успеваете больше, но специалисты по работе мозга так не считают.
«Занимайтесь одним делом за раз. Работайте над чем-то одним в течение определённого периода времени и постепенно продвигайтесь вперёд»,
— посоветовала психолог.
К примеру, можно использовать метод Помидора, устанавливая таймер и работая над чем-то 25 или 30 минут, а затем делая пятиминутный перерыв, даже если работа еще не завершена.
Начните с того, что вам действительно нравится
Недостаточно просто иметь хобби. Нужно выбирать хобби, которое включает в себя целенаправленную практику и цель, к которой нужно стремиться, будь то игра на гитаре перед публикой или совершенствование в спорте.
Это помогает выбрать то, что вам нравится.
«Не стоит начинать с тяжёлой научно-популярной литературы или с «Войны и мира». Если вам хочется начать с любовного романа, то начните с любовного романа. Вы можете двигаться вверх по списку»,
— отметила Синди Ластиг.
Также важно быть снисходительным к самому себе. У всех бывают хорошие и плохие дни, и потребности во внимании у всех разные — и даже меняются от задачи к задаче.
Эксперты говорят, что главное – приложить целенаправленные усилия.
Во многом это похоже на мышцу в том смысле, что мы можем укрепить её с помощью практики и упражнений. И наоборот, она может ослабеть, если мы не будем её тренировать.