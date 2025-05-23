Экстремальная жара может ускорять биологическое старение

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Если из-за повышения температуры воздуха вы чувствуете себя измотанным, вы не одиноки.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что экстремальная жара может ускорять биологическое старение так, что, по словам исследователей, это «похоже на эффект от курения и употребления алкоголя».

Что показало исследование

Фото: страница сайта science.org
Исследователи во главе с Ынён Чоем, геронтологом из Университета Южной Калифорнии, проанализировали образцы крови более 3600 взрослых жителей США старше 56 лет и сравнили их генетические маркеры с данными о погоде в регионах проживания. Они искали признаки «эпигенетического старения» — процесса, который меняет поведение наших генов и связан с более ранним развитием таких заболеваний, как деменция, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Физиологические последствия воздействия высоких температур могут не проявляться сразу в виде клинических состояний. Скорее, эти воздействия окружающей среды могут вызывать субклинические нарушения на биологическом уровне, ускоряя биологическое старение, которое предшествует последующему развитию заболеваний и инвалидности.

Ученые обнаружили, что люди, живущие в регионах, где большую часть года очень жарко, биологически на 14 месяцев старше, чем люди того же фактического возраста, живущие в более прохладных регионах.

И это с учётом других факторов, таких как доход, образование, физическая активность и курение, что показывает, что воздействие жары само по себе влияет на скорость старения нашего организма.

Исследования также показывают, что даже однократный значительный тепловой стресс может привести к долгосрочным изменениям в ДНК, влияя на клеточные сигнальные пути в различных типах тканей, таких как иммунные клетки и желудочковые кардиомиоциты.

Почему экстремальная жара имеет значение?

Фото: pxhere

Учёные знают, что жара может негативно влиять на наше здоровье разными способами: от проблем с сердцем до увеличения числа обращений в больницы и смертей во время аномального повышения температуры.

«Длительное воздействие жары ускоряет приближение старости и старение сердца»,

— объяснил Том Клэнтон, физиолог и эксперт по тепловым воздействиям.

Но в долгосрочной перспективе преждевременное старение также создаёт нагрузку на семьи и системы здравоохранения.

«Это просто колоссальная нагрузка… которая увеличивает траты людей на лекарства [и] действительно может иметь серьёзные последствия»,

— сказала геронтолог Дебора Карр из Бостонского университета.

По мере повышения глобальной температуры, вызванного использованием «грязных» источников энергии, таких как нефть и газ, ожидается, что к середине века количество дней с экстремальной жарой увеличится на 20–30 дней в год (данные приводятся для США).  И это происходит в то же время, когда население большинства развитых стран стареет, что вызывает беспокойство, поскольку пожилые люди более подвержены осложнениям, связанным с жарой.

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