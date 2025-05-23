Экстремальная жара может ускорять биологическое старение

Если из-за повышения температуры воздуха вы чувствуете себя измотанным, вы не одиноки.
Что показало исследование
Физиологические последствия воздействия высоких температур могут не проявляться сразу в виде клинических состояний. Скорее, эти воздействия окружающей среды могут вызывать субклинические нарушения на биологическом уровне, ускоряя биологическое старение, которое предшествует последующему развитию заболеваний и инвалидности.
И это с учётом других факторов, таких как доход, образование, физическая активность и курение, что показывает, что воздействие жары само по себе влияет на скорость старения нашего организма.
Почему экстремальная жара имеет значение?
Учёные знают, что жара может негативно влиять на наше здоровье разными способами: от проблем с сердцем до увеличения числа обращений в больницы и смертей во время аномального повышения температуры.
«Длительное воздействие жары ускоряет приближение старости и старение сердца»,
— объяснил Том Клэнтон, физиолог и эксперт по тепловым воздействиям.
Но в долгосрочной перспективе преждевременное старение также создаёт нагрузку на семьи и системы здравоохранения.
«Это просто колоссальная нагрузка… которая увеличивает траты людей на лекарства [и] действительно может иметь серьёзные последствия»,
— сказала геронтолог Дебора Карр из Бостонского университета.
По мере повышения глобальной температуры, вызванного использованием «грязных» источников энергии, таких как нефть и газ, ожидается, что к середине века количество дней с экстремальной жарой увеличится на 20–30 дней в год (данные приводятся для США). И это происходит в то же время, когда население большинства развитых стран стареет, что вызывает беспокойство, поскольку пожилые люди более подвержены осложнениям, связанным с жарой.