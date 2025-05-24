Мужчины умирают от разбитого сердца чаще, чем женщины

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Вы когда-нибудь слышали о так называемом «синдроме разбитого сердца»? Термин может показаться выдуманным писателями любовных романов, но это реальное заболевание.

Когда вы теряете близкого человека и у вас болит сердце, этому есть название. Медицинский термин для обозначения синдрома «разбитого сердца» — кардиомиопатия такоцубо. Диагноз ставится, когда гормоны стресса, такие как адреналин, препятствуют нормальной работе сердца.

Это серьёзное состояние, вызванное стрессовыми ситуациями и сильными эмоциями.

«Разбитое» сердце работает так, как будто у человека случился сердечный приступ. Обычно синдром возникает из-за сильного стресса, эмоционального или физического. Его могут спровоцировать такие события, как болезненное расставание, потеря близкого человека или серьёзная психологическая травма.

Американская кардиологическая ассоциация недавно подтвердила, что синдром разбитого сердца — это не просто эмоциональное состояние. Он также может влиять на физическое здоровье, а для некоторых людей он может быть смертельным. Хотя известно, что женщины чаще страдают от этого синдрома, согласно новому исследованию, мужчины умирают от него более чем в два раза чаще.

Что показало исследование

Фото: страница сайта ahajournals.org
В период с 2016 по 2020 год исследователи изучили больничные карты более чем 2000 взрослых в США, у которых было диагностировано это заболевание. Они обнаружили, что у мужчин, перенёсших синдром разбитого сердца, гораздо чаще наблюдались неблагоприятные исходы.

Врачи считают, что отчасти причина может заключаться в том, что мужчины реже говорят о своих чувствах или обращаются за помощью, когда чувствуют себя подавленными.

Интересным моментом, выявленным в ходе исследования, является то, что синдром разбитого сердца «вызывается эмоциональным стрессом, преимущественно у женщин, или физическим стрессом, преимущественно у мужчин».

По сообщениям исследователей, те, кто умер, скорее всего, страдали от осложнений, вызванных этим заболеванием, таких как нерегулярное сердцебиение, остановка сердца, сердечная недостаточность и инсульт.

Что делать больным

По словам врачей, люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, такими как высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина, более подвержены кардиомиопатии такоцубо.

Всего от синдрома разбитого сердца умирает 11,2% мужчин и 5,5% женщин. И, к сожалению, от этого синдрома не существует ни лечения, ни лекарств.

В некоторых ситуациях врачи назначают пациентам лекарства, которые используются для лечения других заболеваний сердца, но это зависит от конкретного случая.

Эксперты советуют людям обращаться за медицинской помощью, если они испытывают необычные боли в груди или другие симптомы, а также следить за уровнем стресса, что может быть непросто в наше время.

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