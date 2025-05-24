Мужчины умирают от разбитого сердца чаще, чем женщины

Вы когда-нибудь слышали о так называемом «синдроме разбитого сердца»? Термин может показаться выдуманным писателями любовных романов, но это реальное заболевание.
Это серьёзное состояние, вызванное стрессовыми ситуациями и сильными эмоциями.
«Разбитое» сердце работает так, как будто у человека случился сердечный приступ. Обычно синдром возникает из-за сильного стресса, эмоционального или физического. Его могут спровоцировать такие события, как болезненное расставание, потеря близкого человека или серьёзная психологическая травма.
Что показало исследование
Врачи считают, что отчасти причина может заключаться в том, что мужчины реже говорят о своих чувствах или обращаются за помощью, когда чувствуют себя подавленными.
По сообщениям исследователей, те, кто умер, скорее всего, страдали от осложнений, вызванных этим заболеванием, таких как нерегулярное сердцебиение, остановка сердца, сердечная недостаточность и инсульт.
Что делать больным
По словам врачей, люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, такими как высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина, более подвержены кардиомиопатии такоцубо.
В некоторых ситуациях врачи назначают пациентам лекарства, которые используются для лечения других заболеваний сердца, но это зависит от конкретного случая.
Эксперты советуют людям обращаться за медицинской помощью, если они испытывают необычные боли в груди или другие симптомы, а также следить за уровнем стресса, что может быть непросто в наше время.