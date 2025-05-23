Уровень витамина D можно поддержать путем физических тренировок

Витамин D обладает массой положительных эффектов, включая поддержание здоровья мышц и костей, но ранее считалось, что получать его в достаточном количестве могут только те, кто часто бывает на солнце и употребляет определенные продукты.
Что показало исследование
Поскольку в Великобритании, по оценке системы здравоохранения страны, нехватка витамина D регистрируется у каждого десятого взрослого жителя страны, там провели исследование, призванное расширить понимание данной проблемы.
Ведущий автор исследования доктор Оли Перкин из Университета Бата сказал:
«Впервые мы получили данные о том, что умеренная физическая активность помогает защитить человека от естественного снижения уровня витамина D зимой».
Группа, которая занималась спортом, посещала спортзал четыре раза в неделю. Занятия включали беговую дорожку и велотренажеры.
Анализ крови показал, что у группы, которая занималась в спортзале, общий уровень витамина D снизился, но всего на 15%, в то время как у тех, кто не занимался спортом, падение было на 25%.
Они также обнаружили, что физические упражнения «полностью сохраняют» активную форму витамина D, которая необходима для поддержания здоровья костей, зубов и мышц, а также важна для иммунной системы.
Доктор Оли Перкин отметил:
«Для всех, кого беспокоит падение уровня витамина D зимой, это хорошие новости. Не нужно делать ничего сверхъестественного: просто регулярные физические нагрузки, которые сами по себе полезны для здоровья, помогут вам сделать то, что иногда не могут даже добавки с витамином D».
Как отметили исследователи, особенно полезно бегать и кататься на велосипеде тем, кто страдает избыточным весом или ожирением, или тем, кому врач ограничил прием аптечных препаратов витамина D.