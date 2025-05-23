Уровень витамина D можно поддержать путем физических тренировок

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Витамин D обладает массой положительных эффектов, включая поддержание здоровья мышц и костей, но ранее считалось, что получать его в достаточном количестве могут только те, кто часто бывает на солнце и употребляет определенные продукты.

Теперь этот список расширился. Новое исследование показало, что физические упражнения средней интенсивности также помогают поддержать уровень витамина D. Это важное открытие, которое позволит поддерживать его на нужном уровне в зимний период.

Что показало исследование

Фото: страница сайта bbc.com

Поскольку в Великобритании, по оценке системы здравоохранения страны, нехватка витамина D регистрируется у каждого десятого взрослого жителя страны, там провели исследование, призванное расширить понимание данной проблемы.

Исследование, проведённое совместно Университетом Бата, Кембриджским университетом и Бирмингемским университетом, изучало данные 50 взрослых с избыточным весом и ожирением, которые в течение 10 недель, с октября по апрель, занимались умеренными физическими тренировками в спортивном зале. По результатам уровень витамина D у них снизился намного меньше, чем у контрольной группы, которая просто сидела дома и не занималась спортом, получая аналогичное питание.

Ведущий автор исследования доктор Оли Перкин из Университета Бата сказал:

«Впервые мы получили данные о том, что умеренная физическая активность помогает защитить человека от естественного снижения уровня витамина D зимой».

Группа, которая занималась спортом, посещала спортзал четыре раза в неделю. Занятия включали беговую дорожку и велотренажеры.

Анализ крови показал, что у группы, которая занималась в спортзале, общий уровень витамина D снизился, но всего на 15%, в то время как у тех, кто не занимался спортом, падение было на 25%.

Они также обнаружили, что физические упражнения «полностью сохраняют» активную форму витамина D, которая необходима для поддержания здоровья костей, зубов и мышц, а также важна для иммунной системы.

Доктор Оли Перкин отметил:

«Для всех, кого беспокоит падение уровня витамина D зимой, это хорошие новости. Не нужно делать ничего сверхъестественного: просто регулярные физические нагрузки, которые сами по себе полезны для здоровья, помогут вам сделать то, что иногда не могут даже добавки с витамином D».

Как отметили исследователи, особенно полезно бегать и кататься на велосипеде тем, кто страдает избыточным весом или ожирением, или тем, кому врач ограничил прием аптечных препаратов витамина D.

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