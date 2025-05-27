Рак груди, желудка, почек и поджелудочной железы стал чаще встречаются у молодых людей

Новое исследование Национального института здравоохранения США показало, что 14 различных видов рака возникают у людей моложе 50 лет. И в целом чаще встречаются именно у молодежи.
С 2010 по 2019 год количество случаев рака молочной железы, желудка, почек и поджелудочной железы резко возросло. Колоректальный рак в настоящее время является основной причиной смерти от рака среди мужчин моложе 50 лет и второй по частоте причиной смерти от онкологии среди женщин.
Что показало исследование
Исследователи изучили тенденции заболеваемости и смертности по 33 видам рака, включая данные о заболеваемости за 2010–2019 годы из базы данных CDC «Статистика рака в США».
Заболеваемость 9-ю из этих 14 видов рака (рак молочной железы у женщин, колоректальный рак, рак почек, яичек, матки, поджелудочной железы и три вида лимфомы) также выросла как минимум в одной из более старших возрастных групп. Хотя уровень смертности от большинства этих видов рака в более ранних возрастных группах не увеличился, исследователи отметили тревожный рост смертности от колоректального рака и рака матки в более молодом возрасте.
Исследования также показывают, что у людей, родившихся в 1980-х и 1990-х годах, вероятность заболеть колоректальным раком в два раза выше, чем у представителей старшего поколения.
Мнение экспертов
Доктор Диана Рейди-Лагунес, заведующая отделением медицинской онкологии в Duke Health, рассказала о результатах исследования. Она сказала, что в своём кабинете она видит молодых пациентов с колоректальным раком.
Рейди-Лагунес сказала, что при выявлении потенциальных признаков важно, чтобы люди знали, как работает их тело. По ее словам, при колоректальном раке любые изменения в работе кишечника, которые не проходят в течение нескольких дней или недель, являются поводом для обращения к врачу.
Рейди-Лагунес также рекомендует мужчинам проходить обследование на рак простаты в 50 лет, а тем, у кого в семье были случаи рака, — в 40 лет. Она сказала, что женщинам следует проходить обследование на рак молочной железы в 40 лет и раньше, если в семье были случаи рака.
«Мы не можем ждать ещё 40 лет, чтобы узнать, могут ли возникнуть другие проблемы, связанные с молодым поколением»,
— отметила Рейди-Лагунес.