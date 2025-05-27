Какая косметика провоцирует рак

Косметика с формальдегидом и формалин-донорами может спровоцировать развитие рака.
Об этом заявила аллерголог-иммунолог Наталья Попова. В беседе с News.ru она рассказала, что такие консерванты успешно борются с бактериями, однако они очень токсичны для организма.
Для здоровья опасны и парабены. Они могут сохранять свежесть продукта, поэтому очень распространены в косметической промышленности.
Аллерголог объяснила, что они легко проникают сквозь кожу и имитируют гормоны эстрогена. Так нарушается работа эндокринной системы и увеличивается риск развития аллергии и проблем с кожей.
Моющие средства, в составе которых есть лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES) создают пену и обеспечивают очищающий эффект. Вместе с этим они сушат кожу, повреждают ее липидный слой и вызывают зуд, шелушения, высыпания.
Попова добавила, что нефтепродукты в виде минеральных масел и парафина, создают плотную пленку на поверхности кожи, которая препятствует нормальному дыханию обмену веществ. Из-за этого человек сталкивается с акне.