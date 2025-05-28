Исследователи назвали витамин, который замедляет старение, даря человеку несколько дополнительных лет

Новое исследование показывает, что витамин D может замедлять биологическое старение, уменьшая укорочение теломер — ключевой маркер клеточного старения.
Хронологический возраст — это количество лет, прошедших с момента рождения человека. В отличие от биологического возраста, он не учитывает состояние здоровья, образ жизни, генетику, эпигенетику и факторы окружающей среды.
Биологический возраст можно определить по биомаркерам, эпигенетическим изменениям и физиологическим факторам.
В научном сообществе биологический возраст служит более детальным и точным отражением процесса старения человека, поскольку он не у всех увеличивается с одинаковой скоростью.
Что показало исследование
Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование было частью более масштабного исследования, проведённого учёными из Массачусетской больницы общего профиля Бригама и Медицинского колледжа Джорджии, — исследования VITAL.
В нем приняли участие 25 871 человек. В частности, в исследовании теломер приняли участие около 1000 человек, в том числе женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 50 лет и старше.
Результаты показали, что у тех, кто принимал добавки с витамином D, наблюдалось значительно меньшее укорочение теломер, чем у тех, кто принимал плацебо, при измерении с интервалом в два года. Также было обнаружено, что приём добавок с омега-3 жирными кислотами не оказывал существенного влияния на длину теломер.
Исследователи, участвовавшие в эксперименте, пришли к выводу, что приём витамина D продлевает жизнь в среднем на три года, если судить по длине теломер.
Мнение экспертов
Издание Newsweek обратилось к некоторым авторам исследования, а также к другим экспертам с просьбой прокомментировать полученные результаты.
Доктор Майкл Холик, специалист по исследованиям витамина D в Лаборатории исследований витамина D, кожи и костей Бостонского университета, сообщил Newsweek в электронном письме:
«Это наблюдение полностью согласуется с тем фактом, что повышение уровня витамина D может снизить риск смертности на целых 90%».
ДжоЭнн Мэнсон, соавтор, главный исследователь VITAL, заведующая отделением профилактической медицины в Гарвардской больнице Бригама и Женской больнице, сказала:
«VITAL — это первое крупномасштабное и долгосрочное рандомизированное исследование, которое показало, что добавки с витамином D защищают теломеры и сохраняют их длину. Это представляет особый интерес, поскольку VITAL также показало, что витамин D снижает воспаление и риск развития некоторых хронических заболеваний, связанных со старением, таких как прогрессирующий рак и аутоиммунные заболевания»».
Хайдонг Чжу, автор исследования и молекулярный генетик из Медицинского колледжа Джорджии, Университет Огасты, отметил:
Наши результаты показывают, что целенаправленное добавление витамина D может быть перспективной стратегией для борьбы с биологическим старением, но необходимы дальнейшие исследования».
Профессор Университета Пердью Маджид Каземиан сообщил Newsweek в электронном письме:
«Дефицит витамина D связан со многими заболеваниями, и как стероидный гормон, витамин D влияет на многие клеточные процессы, включая противовоспалительное и омолаживающее действие».
Полученные результаты дают дополнительное представление о процессе старения и сохранении теломер. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, как витамин D влияет на динамику теломер и клеточное старение в более разнообразных популяциях.