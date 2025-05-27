Названы два неожиданных способа заразиться глистами

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Личинки глистов могут попасть в организм человека через одежду или постельные принадлежности.

Хирург Александр Умнов в беседе с News.ru сообщил, что причиной заражения может также стать вода из-под крана, сырые рыба и мясо, немытые фрукты и овощи с огорода или магазина.

«Кроме того, личинки глистов передаются человеку при разделке туши зверя или птицы»,

— рассказал медик.

Чтобы избежать заражения, врач рекомендовал регулярно мыть руки в течение дня.

Попасть в организм человека личинки глистов могут и при контакте с зараженными домашними животными или с готовыми салатами и блюдами. Опасаться следует также овощей, которые продают в нарезанном виде.

Для диагностики и лечения необходимо обратиться к врачу. Он подберет необходимую дозировку препарата, исходя из лабораторных анализов, веса и возраста пациента.

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