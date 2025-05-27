Названы два неожиданных способа заразиться глистами

Личинки глистов могут попасть в организм человека через одежду или постельные принадлежности.
Хирург Александр Умнов в беседе с News.ru сообщил, что причиной заражения может также стать вода из-под крана, сырые рыба и мясо, немытые фрукты и овощи с огорода или магазина.
«Кроме того, личинки глистов передаются человеку при разделке туши зверя или птицы»,
— рассказал медик.
Чтобы избежать заражения, врач рекомендовал регулярно мыть руки в течение дня.
Попасть в организм человека личинки глистов могут и при контакте с зараженными домашними животными или с готовыми салатами и блюдами. Опасаться следует также овощей, которые продают в нарезанном виде.
Для диагностики и лечения необходимо обратиться к врачу. Он подберет необходимую дозировку препарата, исходя из лабораторных анализов, веса и возраста пациента.