Российские аптеки с 1 июня начнут работать по-новому

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С 1 июня аптечные организации переходят из сферы торговли в систему здравоохранения.

Аптека. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова
Это изменение закреплено на законодательном уровне – аптекам присваивается новый код ОКВЭД 86.90.9 (деятельность в области здравоохранения) вместо прежнего 47.73 (розничная торговля лекарствами).

Что это значит для фармацевтов:

  • Получение статуса медицинских работников;
  • Право на льготы и преференции, предусмотренные для медработников;
  • Повышение профессионального статуса и значимости профессии.
Для пациентов:
  • Сохранение государственного контроля цен на жизненно важные лекарства;
  • Отсутствие изменений в порядке отпуска препаратов;
  • Гарантия профессиональной квалификации сотрудников аптек.

Эксперты отмечают, что это решение справедливо признает важнейшую роль фармацевтов в системе охраны здоровья. Они ежедневно оказывают квалифицированную помощь населению, несут профессиональную ответственность за рекомендации и качество лекарственных средств.

Конкретный перечень льгот будет определяться региональными нормативными актами. Изменение не повлияет на стоимость лекарств для конечных потребителей, но значительно улучшит положение работников аптечной сети.

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