Российские аптеки с 1 июня начнут работать по-новому

С 1 июня аптечные организации переходят из сферы торговли в систему здравоохранения.
Это изменение закреплено на законодательном уровне – аптекам присваивается новый код ОКВЭД 86.90.9 (деятельность в области здравоохранения) вместо прежнего 47.73 (розничная торговля лекарствами).
Что это значит для фармацевтов:
- Получение статуса медицинских работников;
- Право на льготы и преференции, предусмотренные для медработников;
- Повышение профессионального статуса и значимости профессии.
Для пациентов:
- Сохранение государственного контроля цен на жизненно важные лекарства;
- Отсутствие изменений в порядке отпуска препаратов;
- Гарантия профессиональной квалификации сотрудников аптек.
Эксперты отмечают, что это решение справедливо признает важнейшую роль фармацевтов в системе охраны здоровья. Они ежедневно оказывают квалифицированную помощь населению, несут профессиональную ответственность за рекомендации и качество лекарственных средств.
Конкретный перечень льгот будет определяться региональными нормативными актами. Изменение не повлияет на стоимость лекарств для конечных потребителей, но значительно улучшит положение работников аптечной сети.