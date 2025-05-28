4 рекомендации, как легче вставать по утрам

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Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как облегчить утренний подъем с кровати.

Одним из факторов, который может влиять на пробуждение – уровень кортизола, гормона стресса. Об этом передает RuNews24.ru.

По словам Дмитриенко, кортизол вырабатывается надпочечниками и помогает организму справиться с нагрузками. Утром уровень кортизола достигает пика, чтобы помочь человеку проснуться и начать день активно.

Кортизол усиливает обмен веществ, повышая энергетический уровень. Он также помогает уменьшить болевые и воспалительные ощущения, регулирует уровень сахара в крови.

Сначала утром кортизола очень мало, но в течение 30-60 минут его количество увеличивается. Это естественный процесс, который помогает взбодриться.

Оценка уровня кортизола может дать важную информацию о состоянии здоровья.

Нехватка гормона может быть связана с недостатком солнечного света. Рекомендуется выйти на прогулку в первые полчаса после пробуждения, чтобы разбудить супрахиазматическое ядро – это ключевой центр управления организма.

Альтернативный вариант – световой будильник с ярким белым светом.

Другая причина снижения кортизола – нарушение гликемического контроля. Гипогликемию может вызвать диета, которая не регулирует уровень сахара.

К сбою уровня кортизола также могут привести чрезмерные физические нагрузки или слишком маленькое количество углеводов в рационе.

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