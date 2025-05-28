4 рекомендации, как легче вставать по утрам

Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как облегчить утренний подъем с кровати.
Одним из факторов, который может влиять на пробуждение – уровень кортизола, гормона стресса. Об этом передает RuNews24.ru.
Кортизол усиливает обмен веществ, повышая энергетический уровень. Он также помогает уменьшить болевые и воспалительные ощущения, регулирует уровень сахара в крови.
Сначала утром кортизола очень мало, но в течение 30-60 минут его количество увеличивается. Это естественный процесс, который помогает взбодриться.
Оценка уровня кортизола может дать важную информацию о состоянии здоровья.
Альтернативный вариант – световой будильник с ярким белым светом.
Другая причина снижения кортизола – нарушение гликемического контроля. Гипогликемию может вызвать диета, которая не регулирует уровень сахара.
К сбою уровня кортизола также могут привести чрезмерные физические нагрузки или слишком маленькое количество углеводов в рационе.