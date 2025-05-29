Ученые выяснили, сколько нужно делать шагов в день, чтобы снизить риск онкологии

Известно, что физические упражнения полезны для здоровья во всех смыслах, в том числе и для того, чтобы снизить риск развития онкологии. Но это не значит, что для получения потенциальной пользы необходимо проводить каждый вечер в тренажёрном зале или ежедневно выбегать на пробежку в любую погоду.
«Короткие периоды» быстрой ходьбы или подъема по лестнице могут помочь предотвратить некоторые виды рака, уверены исследователи.
Что показало исследование
Вопросом количества необходимых физических упражнений для предотвращения развития рака задались исследователи из Университета Сиднея. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Oncology.
Эксперимент длился 7 дней.
Исследователи учли такие факторы, как возраст, индекс массы тела, история сердечно-сосудистых заболеваний, режим сна, рацион питания, наследственная предрасположенность к раку и статус курильщика, говорится в пресс-релизе.
Физическая активность в течение 3,5 минут в день сокращает риск на 17–18%.
Сколько шагов в день спасут от рака
Согласно полученным исследователям данным, 7000 шагов в день снижают риск на 11% по сравнению с теми, кто проходит 5000 шагов. А повышение числа пройденных шагов до 9000 снижает риск онкологии уже на 16%.
Среди тех испытуемых, кто проходил в день больше всех шагов, заболеваемость раком была ниже на 26% по сравнению с теми, кто двигался меньше всех.
Причинно-следственная связь между раком и малоподвижным образом жизни прямая: рак связан с воспалительными реакциями в организме, а причиной их возникновения становится минимальная физическая активность человека.
Любая физическая активность разгоняет кровь, улучшает обмен веществ и гасит воспаление.
Примечательно, что повышение интенсивности выполнения повседневных задач защищает нас от такого грозного заболевания,
— отметил ведущий автор исследования, профессор Эммануэль Стаматакис.
В качестве примера подходящей активности он привел подъем пешком по лестнице, ношение пакетов с продуктами, энергичные игры с внуками или домашними питомцами, выполнение легкой физической работы по дому, быструю ходьбу.