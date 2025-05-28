В России зарегистрировали первый аналог препарата против рака молочной железы

Минздрав зарегистрировал первый в стране биоаналог швейцарского препарата пертузумаба для лечения пациенток с раком молочной железы.
Российский аналог называет «Пертувиа».
Пертузумаб – моноклональное антитело, которое применяют в терапии HER2-положительного рака молочной железы в комбинации с другими противоопухолевыми препаратами. Он блокирует рецептор HER2, который в больших количествах содержится на поверхности опухолевых клеток и стимулирует их рост.
При блокировании рецептора HER2 опухолевые клетки гибнут.
Безопасность и терапевтическая эффективность «Пертувиа» была подтверждена в ходе исследований, пишет ТАСС.
HER2-положительный рак молочной железы – одна из наиболее агрессивных форм злокачественных опухолей. Примерно каждая пятая пациента с онкологией молочной железы имеет именно эту форму болезни.
В 2023 году в России зарегистрировали 83 151 новый случай, что составляет 22,5% от всех злокачественных новообразований у женщин.
По смертности РМЖ также находится на первом месте, составляя 15,9%.