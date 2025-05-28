Как второстепенный орган — селезёнка — может восстанавливать жизненно важные органы

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Идея использовать собственные органы тела в качестве мини-биореакторов для выращивания замещающей ткани или даже регенерации других органов может показаться чем-то из области научной фантастики.

Но она уже становится реальностью в передовых лабораториях по всему миру.

Идеальный кандидат для регенерации

Фото: страница сайта science.org
Совместное исследование Медицинского университета Вэньчжоу, Нанкинского университета и Университета Макао неожиданно изменило подход к регенеративной медицине, обратив внимание на селезёнку — лимфатический орган, который обычно затмевают его более известные соседи.

Новые открытия, недавно опубликованные в Science Translational Medicine, позволяют предположить, что селезёнка может играть ключевую роль в формировании новых функциональных тканей в организме.

И это имеет огромное значение, особенно для таких заболеваний, как диабет 1-го типа.

Селезёнка имеет размер примерно с авокадо и расположена под левой частью грудной клетки чуть выше желудка. Обычно она отвечает за фильтрацию повреждённых клеток крови и поддержку иммунной системы. Её часто считают необязательным органом, поскольку многие люди живут здоровой жизнью без селезёнки, если она была удалена после травмы или болезни.

Но, возможно, именно кажущаяся простота и делает селезенку таким мощным органом. Благодаря своей губчатой структуре, богатой питательными веществами среде и близости к крупным кровеносным сосудам, таким как сосуды печени, селезёнка оказывается идеальным кандидатом для выращивания тканей прямо внутри организма.

Инсулин вырабатывается… в селезенке?

В этом исследовании учёные сосредоточились на диабете 1-го типа — заболевании, при котором иммунная система разрушает клетки островков Лангерганса в поджелудочной железе, вырабатывающие инсулин.

Работая с селезёнкой приматов (макаков), команда создала в тестируемых органах микросреду для поддержки островков Лангерганса человека.

«По сути, мы превращаем селезенку в высокоэффективный биореактор. Усиливая поддержку внеклеточного матрикса, ускоряя рост кровеносных сосудов и подавляя иммунные атаки, мы создали идеальную среду для роста пересаженных клеток»,

— объяснил соавтор исследования Лэй Дун.

После трансплантации человеческие островковые клетки прижились в селезёнке приматов и непрерывно вырабатывали инсулин и С-пептид (побочный продукт выработки инсулина) в течение 28 дней. Это важное доказательство концепции, показывающее, что селезёнка не только может принимать новую ткань, но и поддерживать её питание достаточно долго для эффективной работы.

Выращивание органов под заказ

Это не первая попытка команды переосмыслить возможности селезёнки. Они уже перепрограммировали селезёнку мышей, чтобы она выполняла функции печени, использовали редактирование генов для выращивания ткани печени без трансплантации каких-либо клеток и даже восстановили ткань щитовидной железы на животных моделях.

Теперь следующий шаг — использование индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) конкретного пациента для выращивания органов по индивидуальному заказу.

«Селезёнка действует как живой биореактор, встроенный в наше тело. С помощью минимально инвазивной доставки под контролем УЗИ мы могли бы однажды выращивать органы по индивидуальному заказу»,

— сказал Донг.

Несмотря на многообещающую концепцию, до клинического применения пройдет ещё несколько лет. Однако после тщательного тестирования на безопасность эта работа заставляет по-новому взглянуть на регенеративную медицину и на то, что мы считаем «второстепенным». Селезёнка, долгое время остававшаяся в тени и часто игнорируемая, может быть одним из наиболее недооценённых ресурсов организма — внутренним биореактором, потенциал которого только начинает раскрываться.

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