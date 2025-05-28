Как второстепенный орган — селезёнка — может восстанавливать жизненно важные органы

Идея использовать собственные органы тела в качестве мини-биореакторов для выращивания замещающей ткани или даже регенерации других органов может показаться чем-то из области научной фантастики.
Но она уже становится реальностью в передовых лабораториях по всему миру.
Идеальный кандидат для регенерации
Новые открытия, недавно опубликованные в Science Translational Medicine, позволяют предположить, что селезёнка может играть ключевую роль в формировании новых функциональных тканей в организме.
И это имеет огромное значение, особенно для таких заболеваний, как диабет 1-го типа.
Но, возможно, именно кажущаяся простота и делает селезенку таким мощным органом. Благодаря своей губчатой структуре, богатой питательными веществами среде и близости к крупным кровеносным сосудам, таким как сосуды печени, селезёнка оказывается идеальным кандидатом для выращивания тканей прямо внутри организма.
Инсулин вырабатывается… в селезенке?
В этом исследовании учёные сосредоточились на диабете 1-го типа — заболевании, при котором иммунная система разрушает клетки островков Лангерганса в поджелудочной железе, вырабатывающие инсулин.
Работая с селезёнкой приматов (макаков), команда создала в тестируемых органах микросреду для поддержки островков Лангерганса человека.
«По сути, мы превращаем селезенку в высокоэффективный биореактор. Усиливая поддержку внеклеточного матрикса, ускоряя рост кровеносных сосудов и подавляя иммунные атаки, мы создали идеальную среду для роста пересаженных клеток»,
— объяснил соавтор исследования Лэй Дун.
После трансплантации человеческие островковые клетки прижились в селезёнке приматов и непрерывно вырабатывали инсулин и С-пептид (побочный продукт выработки инсулина) в течение 28 дней. Это важное доказательство концепции, показывающее, что селезёнка не только может принимать новую ткань, но и поддерживать её питание достаточно долго для эффективной работы.
Выращивание органов под заказ
Теперь следующий шаг — использование индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) конкретного пациента для выращивания органов по индивидуальному заказу.
«Селезёнка действует как живой биореактор, встроенный в наше тело. С помощью минимально инвазивной доставки под контролем УЗИ мы могли бы однажды выращивать органы по индивидуальному заказу»,
— сказал Донг.
Несмотря на многообещающую концепцию, до клинического применения пройдет ещё несколько лет. Однако после тщательного тестирования на безопасность эта работа заставляет по-новому взглянуть на регенеративную медицину и на то, что мы считаем «второстепенным». Селезёнка, долгое время остававшаяся в тени и часто игнорируемая, может быть одним из наиболее недооценённых ресурсов организма — внутренним биореактором, потенциал которого только начинает раскрываться.