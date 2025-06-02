Пиковая активность магнитной бури прошла, её окончание ожидается 4 июня

Лето 2025 года началось с мощной магнитной бури, которая уже начинает постепенно ослабевать.
Её пик пришёлся на 1 июня, когда в полдень по мск буря достигла уровня G4. Это очень сильная буря, которая едва не достигла максимального уровня G5. Сегодня, 2 июня, возможны новые вспышки магнитной активности. Однако вероятность сильных бурь, достигающих пятого уровня, крайне мала, отметили в Лаборатории солнечной астрономии.
По прогнозу, 2 июля магнитная буря достигнет уровня G3 — это сильная магнитная буря. К вечеру её интенсивность должна снизиться почти до слабого уровня. По данным лаборатории, геомагнитная обстановка станет стабильной не раньше 4 июня.
Как рассказывала Мойка78, эта серия магнитных бурь началась после мощной солнечной вспышки 31 мая.