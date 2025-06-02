Хирурги Центра Раухфуса спасли 16-летнего юношу с огромной опухолью мозга

В Петербурге подростку спасли жизнь, удалив гигантскую опухоль мозга в экстренной операции.
Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, в конце апреля 16-летний юноша был экстренно госпитализирован в одну из петербургских больниц с симптомами, напоминающими тяжелую инфекцию.
Однако диагностика выявила куда более грозное заболевание – обширную злокачественную опухоль головного мозга. В критическом состоянии пациента срочно перевели в специализированный Центр им. Раухфуса.
Состояние подростка стремительно ухудшалось: нарастали признаки сдавления мозга и опасный отек. Времени на раздумья не было – требовалась немедленная операция.
Нейрохирурги центра провели уникальное вмешательство, используя самое современное оборудование: операционный микроскоп, систему нейронавигации и ультразвуковой дезинтегратор. Им предстояло удалить огромную опухоль размером 6,5×5,5×5,8 см, расположенную в глубинных структурах мозга.
Четыре с половиной часа работы потребовалось специалистам, чтобы успешно завершить операцию. Благодаря мастерству нейрохирургов, анестезиологов и всего медперсонала, жизнь юноши удалось спасти. Сейчас подросток идет на поправку и уже чувствует значительное улучшение.