Магнитная буря не спешит заканчиваться, подбираясь к рекорду

Продолжительная магнитная буря может побить рекорд солнечного цикла.
Утром 3 июня колебания магнитного поля достигали уровня G3 (сильная буря), однако эксперты отмечают, что шторм постепенно ослабевает. Основным фактором его поддержания остается особая конфигурация межпланетного магнитного поля, в то время как другие параметры солнечного ветра нормализовались.
Так, температура окружающей Землю плазмы снизилась до 100 тыс. градусов (с пиковых значений в 3 млн градусов). Сейчас скорость солнечного ветра составляет 600 километров в секунду (в 1,5 раза выше нормы, но значительно ниже максимумов), а плотность временами падает ниже протона на кубический сантиметр, что ниже стандартных показателей.
Специалисты продолжают мониторинг ситуации, ожидая окончательной стабилизации геомагнитной обстановки.