Магнитная буря не спешит заканчиваться, подбираясь к рекорду

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Продолжительная магнитная буря может побить рекорд солнечного цикла.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
3 июня ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассказали о текущей магнитной буре, длительность которой уже превысила 50 часов непрерывных возмущений. По данным специалистов, этот показатель может стать рекордным для текущего солнечного цикла.

Утром 3 июня колебания магнитного поля достигали уровня G3 (сильная буря), однако эксперты отмечают, что шторм постепенно ослабевает. Основным фактором его поддержания остается особая конфигурация межпланетного магнитного поля, в то время как другие параметры солнечного ветра нормализовались.

Так, температура окружающей Землю плазмы снизилась до 100 тыс. градусов (с пиковых значений в 3 млн градусов). Сейчас скорость солнечного ветра составляет 600 километров в секунду (в 1,5 раза выше нормы, но значительно ниже максимумов), а плотность временами падает ниже протона на кубический сантиметр, что ниже стандартных показателей.

Астрономы отмечают, что несмотря на ожидания завершения бури, которые возникали еще в воскресенье, возмущения магнитного поля Земли продолжаются. Первая сильная буря началась в четверг и длилась более суток, а в воскресенье последовала еще более мощная вспышка солнечной активности.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации, ожидая окончательной стабилизации геомагнитной обстановки.

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