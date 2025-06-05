Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя есть вишню

Из-за обилия кислот вишня раздражает слизистую желудка. Поэтому не для всех людей эта ягода безопасна.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, вишню не рекомендуется есть людям с повышенной кислотностью желудка, обострением язвенной болезни и гастрита.
Аккуратно включать в рацион эту ягоду нужно аллергикам.
Для остальных людей вишня будет полезной. Она содержит большое количество важных для здоровья веществ. Это органические кислоты, пектины, цинк, йод, медь, хром, железо, витамины групп А, В, С, Н, РР, Е.
Вишня также содержит кумарин, который уменьшает риск возникновения тромбов, укрепляет капилляры, предотвращая тем самым инсульты и инфаркты. Поэтому ягода особенно полезна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Благодаря содержанию магния и кобальта ягоду рекомендуется есть беременным женщинам, людям с анемией и другими болезнями крови. Вещества в составе вишни повышают гемоглобин, снижают уровень «плохого» холестерина.