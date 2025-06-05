IV Всероссийский Зерновой форум в Сочи стал площадкой для «Балтийского лизинга»

В Сочи с 28 по 31 мая прошел IV Всероссийский зерновой форум 2025. Мероприятие организовал Союз экспортеров и производителей зерна при поддержке Минсельхоза РФ.
Форум собрал экспертов, представителей государственных структур, производителей и экспортеров зерна для обсуждения отраслевых вопросов. Среди участников была компания «Балтийский лизинг».
Так как АПК – важное направление для компании, «Балтийский лизинг» принял участие в форуме, чтобы обсудить возможности сотрудничества.
«Наша задача – не просто предлагать финансовые продукты, но и быть надежным партнером для аграриев, помогая им обновлять парк техники, повышать эффективность производства и тем самым укреплять продовольственную безопасность страны», – заявил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.
По его словам, форум в Сочи стал прекрасной площадкой для прямого диалога с существующими и потенциальными клиентами и партнерами компании, а также для обмена опытом с ключевыми игроками рынка.
На форуме обсуждались итоги сезона, прогнозы на 2025-2026 годы и задачи взаимодействия на международном рынке.
«На таких масштабных мероприятиях, как Всероссийский зерновой форум, мы активно взаимодействуем с нашими контрагентами. Это прекрасная возможность обсудить новые тренды агроотрасли и расширить деловые связи», – отметила руководитель дирекции по работе с поставщиками и дилерскими сетями сельскохозяйственной техники и спецтехники компании «Балтийский лизинг» Екатерина Шумихина.
«Балтийский лизинг» принял участие в форуме для расширения сети контактов, изучения потребностей рынка и углубленного понимания его динамики через диалог с аграриями, поставщиками и регуляторами. По словам представителей компании, полученные знания и связи лягут в основу совершенствования лизинговых продуктов организации, подтверждая ее роль надежного партнера для устойчивого развития российского АПК.