Пушкинский и Курортный районы в лидерах по укусам клещей

За последнюю неделю, в период с 29 мая по 4 июня, в Петербурге за медпомощью после укусов клещей обратились 977 человек, что почти в полтора раза превышает показатели Ленобласти (666 случаев).
Соответствующие данные представил Роспотребнадзор. По информации ведомства, в Петербурге 143 пострадавших — дети, а 133 человека были укушены непосредственно в городской черте.
Наиболее опасные районы: Пушкинский (34 случая), Курортный (18), Приморский (15). Всего зарегистрировано три случая клещевого энцефалита и девять случаев боррелиоза (включая ребенка). Вакцинировано против энцефалита 3 853 человека, из которых 1 725 детей.
В Ленобласти 129 пострадавших — дети, а наибольшее число укусов зафиксировано в Тихвинском (118), Подпорожском (72) и Гатчинском (71) районах. Случаев заболеваний не выявлено. Прививки получили 1 190 человек (383 ребенка).
По мнению экспертов, несмотря на отсутствие заражений в области, риск инфицирования остается высоким в обоих регионах. Ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности на природе и своевременно вакцинироваться.