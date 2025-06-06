Как лечат антибиотики и к чему рискует привести их употребление

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Антибиотики — это лекарственные препараты, способные уничтожать бактерии или останавливать их рост.

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова
Они применяются для лечения бактериальных инфекций, но неэффективны против вирусов, таких как возбудители большинства простуд и гриппа. Об этом в беседе с RuNews24 напомнил врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.

Антибиотики применяются при заболеваниях, вызванных бактериями. К таким относятся:

  • ангина (если вызвана стрептококком);
  • бактериальная пневмония;
  • бронхит, осложненный бактериальной инфекцией;
  • синусит и отит — при затяжном течении, обусловленном бактериальной природой;
  • инфекции мочевыводящих путей;
  • менингит;
  • некоторые кишечные инфекции.

Большинство ОРВИ, включая грипп и обычную простуду, вызываются вирусами. Врач напомнил, что в этих случаях антибиотики неэффективны и не ускоряют выздоровление. Более того, их прием может привести к побочным эффектам — таким как аллергические реакции, расстройства пищеварения, грибковые инфекции и др.

Фаррахов подчеркнул, что злоупотребление и неправильный прием антибиотиков ведут к развитию устойчивости у бактерий — они «привыкают» к препаратам, и те перестают работать даже при серьезных заболеваниях.

Когда нужны антибиотики при простуде

Иногда вирусная инфекция может осложниться бактериальной. Врач уточнил, что такие случаи можно заподозрить, если:

  • высокая температура держится несколько дней подряд;
  • после кратковременного улучшения наблюдается ухудшение состояния;
  • в анализах крови появляются признаки бактериальной инфекции.

Однако даже при наличии этих симптомов, по словам специалиста, решение о назначении антибиотиков должен принимать только врач.

Как правильно принимать антибиотики

Фото: Мойка78
Фаррахов отметил, что антибиотики нужно принимать строго по назначению врача — не «на всякий случай» и не по совету знакомых. Важно соблюдать инструкцию: принимать препарат в правильной дозировке, в одно и то же время и с нужными интервалами. Курс необходимо проходить до конца — даже если стало лучше. В противном случае оставшиеся в организме бактерии могут выработать устойчивость.

По словам врача, устойчивость бактерий к антибиотикам во всем мире растет стремительными темпами. Поэтому уже в ближайшие годы даже обычные бактерии могут перестать реагировать на сильнейшие препараты.

Также, как подчеркнул терапевт, важно следить за режимом приема: некоторые антибиотики нужно пить натощак, другие — во время еды. Запивать их следует исключительно водой. Недопустимо сочетание антибиотиков с алкоголем и другими лекарствами без консультации врача, поскольку некоторые комбинации могут быть опасны.

Если на фоне приема антибиотика появляются побочные реакции — сыпь, отеки, выраженная слабость или одышка — Фаррахов рекомендовал немедленно сообщить об этом врачу, так как это могут быть признаки аллергии.

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