Как лечат антибиотики и к чему рискует привести их употребление

Антибиотики — это лекарственные препараты, способные уничтожать бактерии или останавливать их рост.
Антибиотики применяются при заболеваниях, вызванных бактериями. К таким относятся:
- ангина (если вызвана стрептококком);
- бактериальная пневмония;
- бронхит, осложненный бактериальной инфекцией;
- синусит и отит — при затяжном течении, обусловленном бактериальной природой;
- инфекции мочевыводящих путей;
- менингит;
- некоторые кишечные инфекции.
Большинство ОРВИ, включая грипп и обычную простуду, вызываются вирусами. Врач напомнил, что в этих случаях антибиотики неэффективны и не ускоряют выздоровление. Более того, их прием может привести к побочным эффектам — таким как аллергические реакции, расстройства пищеварения, грибковые инфекции и др.
Когда нужны антибиотики при простуде
Иногда вирусная инфекция может осложниться бактериальной. Врач уточнил, что такие случаи можно заподозрить, если:
- высокая температура держится несколько дней подряд;
- после кратковременного улучшения наблюдается ухудшение состояния;
- в анализах крови появляются признаки бактериальной инфекции.
Однако даже при наличии этих симптомов, по словам специалиста, решение о назначении антибиотиков должен принимать только врач.
Как правильно принимать антибиотики
По словам врача, устойчивость бактерий к антибиотикам во всем мире растет стремительными темпами. Поэтому уже в ближайшие годы даже обычные бактерии могут перестать реагировать на сильнейшие препараты.
Если на фоне приема антибиотика появляются побочные реакции — сыпь, отеки, выраженная слабость или одышка — Фаррахов рекомендовал немедленно сообщить об этом врачу, так как это могут быть признаки аллергии.