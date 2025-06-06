Женщина после промывки носа водой из крана умерла из-за амебы, пожирающей мозг

Жертвой первичного амебного менингоэнцефалита стала 71-летняя женщина из Техаса.
Несмотря на помощь медиков, она умерла за 12 дней.
Вскоре женщина столкнулась с высокой температурой и сильной головной болью, у нее начались галлюцинации. Все это продолжалось в течение 4 дней, пока она не обратилась к врачам, пишут СМИ США.
Несмотря на медицинскую помощь, вскоре у пациентки начались судороги. Через неделю после появления симптомов она умерла. Лабораторные исследования показали, что в спинномозговой жидкости женщины нашли амебу.
Чаще всего паразит попадает в организм человека во время купания, если вода оказывается в носу. Обычно амеба живет в пресноводных стоячих водоемах.
Может обитать амеба и в воде бассейнов, если ее недостаточно дизенфицировать.