Женщина после промывки носа водой из крана умерла из-за амебы, пожирающей мозг

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Жертвой первичного амебного менингоэнцефалита стала 71-летняя женщина из Техаса.

Несмотря на помощь медиков, она умерла за 12 дней.

Пожилая жительница США заразилась после того, как решила промыть нос некипяченой водой из-под крана.

Вскоре женщина столкнулась с высокой температурой и сильной головной болью, у нее начались галлюцинации. Все это продолжалось в течение 4 дней, пока она не обратилась к врачам, пишут СМИ США.

Несмотря на медицинскую помощь, вскоре у пациентки начались судороги. Через неделю после появления симптомов она умерла. Лабораторные исследования показали, что в спинномозговой жидкости женщины нашли амебу.

Первичный амебный менингоэнцефалит – это редкая, но очень опасная инфекция. От нее умирают 97% заразившихся. Вызывает эту болезнь микроорганизм, известный как «амеба, пожирающая мозг».

Чаще всего паразит попадает в организм человека во время купания, если вода оказывается в носу. Обычно амеба живет в пресноводных стоячих водоемах.

Может обитать амеба и в воде бассейнов, если ее недостаточно дизенфицировать.

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