У «Оземпика» нашли побочный эффект, приводящий к потере зрения

У препарата «Оземпик» нашли очень редкий побочный эффект – потеря зрения.
Фармологический регулятор ЕС исследовал риски развития глазного заболевания передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва. Эта болезнь может приводить к потере зрения.
Исследования показали, что болезнь может стать очень редким побочным эффектом от действующего вещества «Оземпика». Развиться она может у 1 из 10 тысяч человек.
Неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия – болезнь зрительного нерва, которая вызвана нарушением кровоснабжения. Она характеризуется внезапной потерей зрения, изменением поля зрения и возможной атрофией зрительного нерва.
«Оземпик» представили в 2012 году как препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Также выяснилось, что лекарство эффективно для борьбы с ожирением. Оно получило широкую известность среди американских звезд, которые использовали «Оземпик», чтобы быстро сбросить вес.